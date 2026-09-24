Приміські поїзди з Одеси: рух до Мартинівської та Помічної

Потяг на вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині повертають приміські поїзди, рух яких раніше обмежили через пошкодження інфраструктури. Перші рейси відновлять уже сьогодні, 24 вересня. Пасажирські маршрути знову охоплять Мартинівську, Помічну та Колосівку, а в наступні дні запрацюють ще кілька сполучень. Рейси повертатимуть поступово до 26 вересня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську залізницю.

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Перші рейси 24 вересня

З 24 вересня відновлюється рух поїздів із Одеси та у зворотному напрямку. На маршрут вийдуть:

№6404 Одеса-Головна — Мартинівська;

№6414 Одеса-Головна — Помічна;

№6441 Помічна — Людмилівка;

№6407 Мартинівська — Одеса-Головна;

№6408 Одеса-Головна — Колосівка.

Що зміниться 25 вересня

Із 25 вересня курсуватимуть ще чотири сполучення:

№6401 Колосівка — Одеса-Головна;

№6403 Мартинівська — Одеса-Головна;

№6413 Помічна — Одеса-Головна;

№6042/6041 Помічна — Долинська.

Рейси з 26 вересня

З 26 вересня також відновлять курсування поїзда №6041/6042 за маршрутом Долинська — Помічна.

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Таким чином, рух приміських поїздів на Колосівському напрямку відновлюватимуть поетапно. Рейси повертаються після вимушених обмежень, пов’язаних із пошкодженням залізничної інфраструктури. Розклад поїздів доступний на сайті Південно-Західної залізниці.

Нова тарифна сітка

На Одещині з 22 вересня діє шестизонова система тарифів на приміські поїзди. Вартість квитка залежатиме від відстані, а в межах кожної зони діятиме фіксована ціна.

Квитки коштуватимуть:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

В Укрзалізниці пояснюють зміни необхідністю частково скоротити збитки від приміських перевезень і зберегти чинні маршрути та зупинки. Серед причин також називають проблеми з оплатою пільгових перевезень з боку окремих адміністрацій і подорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня на Одещині російський ударний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 Житомир — Одеса. Перед атакою моніторингова команда "Укрзалізниці" оголосила евакуацію, а поїзд екстрено зупинили на перегоні. Завдяки цьому вдалося врятувати пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади.

Також Новини.LIVE писали, що Росія двічі за 13 серпня атакувала потяги на Одещині ударними дронами. Під час першого удару загинули машиніст та його помічник. Пасажирів із небезпечної ділянки евакуювали автобусами до Одеси. Згодом під удар потрапив ще один тепловоз, але цього разу ніхто не постраждав.