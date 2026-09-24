Пригородные поезда из Одессы: направление на Мартыновскую и Помочную

На Одесчине возобновляют пригородные поезда после ограничений
В Одесской области возобновляют движение пригородных поездов, которое ранее было ограничено из-за повреждений инфраструктуры. Первые рейсы возобновятся уже сегодня, 24 сентября. Пассажирские маршруты вновь охватят Мартыновскую, Помичную и Колосовку, а в последующие дни заработают еще несколько сообщений. Рейсы будут возобновляться постепенно до 26 сентября.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую железную дорогу.
Первые рейсы 24 сентября
С 24 сентября возобновляется движение поездов из Одессы и в обратном направлении. На маршрут выйдут:
- №6404 Одесса-Главная — Мартиновская;
- №6414 Одесса-Главная — Помичная;
- №6441 Помочная — Людмиловка;
- №6407 Мартыновская — Одесса-Главная;
- №6408 Одесса-Главная — Колосовка.
Что изменится 25 сентября
С 25 сентября будут курсировать ещё четыре рейса:
- №6401 Колосовка — Одесса-Главная;
- №6403 Мартиновская — Одесса-Главная;
- №6413 Помичная — Одесса-Главная;
- №6042/6041 Помичная — Долинская.
Рейсы с 26 сентября
С 26 сентября также возобновят курсирование поезда №6041/6042 по маршруту Долинская — Помочная.
Таким образом, движение пригородных поездов на Колосовском направлении будет восстанавливаться поэтапно. Рейсы возобновляются после вынужденных ограничений, связанных с повреждением железнодорожной инфраструктуры. Расписание поездов доступно на сайте Юго-Западной железной дороги.
Новая тарифная сетка
В Одесской области с 22 сентября действует шестизонная система тарифов на пригородные поезда. Стоимость билета будет зависеть от расстояния, а в пределах каждой зоны будет действовать фиксированная цена.
Билеты будут стоить:
- до 50 км — 30 грн;
- 51–90 км — 55 грн;
- 91–130 км — 75 грн;
- 131–170 км — 95 грн;
- 171–250 км — 115 грн;
- свыше 250 км — 150 грн.
В "Укрзализныце" объясняют изменения необходимостью частично сократить убытки от пригородных перевозок и сохранить действующие маршруты и остановки. Среди причин также называют проблемы с оплатой льготных перевозок со стороны отдельных администраций и подорожание электроэнергии, топлива и других ресурсов.
Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа в Одесской области российский ударный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда №147 "Житомир — Одесса". Перед атакой мониторинговая команда "Укрзализныци" объявила эвакуацию, а поезд экстренно остановили на перегоне. Благодаря этому удалось спасти пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады.
Также Новини.LIVE сообщали, что 13 августа Россия дважды атаковала поезда в Одесской области ударными дронами. Во время первого удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров с опасного участка эвакуировали автобусами в Одессу. Впоследствии под удар попал еще один тепловоз, но на этот раз никто не пострадал.