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Главная Одесса На Одесчине возобновляют пригородные поезда после ограничений

На Одесчине возобновляют пригородные поезда после ограничений

Ua ru
24 сентября 2026 13:20
Пригородные поезда из Одессы: направление на Мартыновскую и Помочную
Поезд на вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области возобновляют движение пригородных поездов, которое ранее было ограничено из-за повреждений инфраструктуры. Первые рейсы возобновятся уже сегодня, 24 сентября. Пассажирские маршруты вновь охватят Мартыновскую, Помичную и Колосовку, а в последующие дни заработают еще несколько сообщений. Рейсы будут возобновляться постепенно до 26 сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую железную дорогу.

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Первые рейсы 24 сентября

С 24 сентября возобновляется движение поездов из Одессы и в обратном направлении. На маршрут выйдут:

  • №6404 Одесса-Главная — Мартиновская;
  • №6414 Одесса-Главная — Помичная;
  • №6441 Помочная — Людмиловка;
  • №6407 Мартыновская — Одесса-Главная;
  • №6408 Одесса-Главная — Колосовка.

Что изменится 25 сентября

С 25 сентября будут курсировать ещё четыре рейса:

  • №6401 Колосовка — Одесса-Главная;
  • №6403 Мартиновская — Одесса-Главная;
  • №6413 Помичная — Одесса-Главная;
  • №6042/6041 Помичная — Долинская.

Рейсы с 26 сентября

С 26 сентября также возобновят курсирование поезда №6041/6042 по маршруту Долинская — Помочная.

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Таким образом, движение пригородных поездов на Колосовском направлении будет восстанавливаться поэтапно. Рейсы возобновляются после вынужденных ограничений, связанных с повреждением железнодорожной инфраструктуры. Расписание поездов доступно на сайте Юго-Западной железной дороги.

Новая тарифная сетка

В Одесской области с 22 сентября действует шестизонная система тарифов на пригородные поезда. Стоимость билета будет зависеть от расстояния, а в пределах каждой зоны будет действовать фиксированная цена.

Билеты будут стоить:

  • до 50 км — 30 грн;
  • 51–90 км — 55 грн;
  • 91–130 км — 75 грн;
  • 131–170 км — 95 грн;
  • 171–250 км — 115 грн;
  • свыше 250 км — 150 грн.

В "Укрзализныце" объясняют изменения необходимостью частично сократить убытки от пригородных перевозок и сохранить действующие маршруты и остановки. Среди причин также называют проблемы с оплатой льготных перевозок со стороны отдельных администраций и подорожание электроэнергии, топлива и других ресурсов.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа в Одесской области российский ударный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда №147 "Житомир — Одесса". Перед атакой мониторинговая команда "Укрзализныци" объявила эвакуацию, а поезд экстренно остановили на перегоне. Благодаря этому удалось спасти пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады.

Также Новини.LIVE сообщали, что 13 августа Россия дважды атаковала поезда в Одесской области ударными дронами. Во время первого удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров с опасного участка эвакуировали автобусами в Одессу. Впоследствии под удар попал еще один тепловоз, но на этот раз никто не пострадал.

Одесса Укрзализныця Новости Одессы поезд
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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