Нові тарифи на приміські поїзди Одещини з 22 вересня

Потяг на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині зміниться система оплати проїзду в приміських поїздах. Із 22 вересня область перейде на нову шестизонову тарифну сітку. Вартість квитка залежатиме від відстані, а для кожної зони діятиме фіксована ціна. Укрзалізниця пояснює зміни необхідністю зменшити збитки та зберегти приміські маршрути й зупинки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з послідовності на Укрзалізницю.

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Нова система

Укрзалізниця переходить на шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. Кожна зона охоплюватиме певну відстань, а пасажир сплачуватиме фіксовану суму незалежно від того, скільки кілометрів у межах цієї зони він проїхав.

Нова тарифна сітка передбачає такі ціни:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

Коли запрацює

У Київській, Чернігівській та Житомирській областях нові тарифи почали діяти з 15 вересня. На Одещині, а також у Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях їх запровадять із 22 вересня. Згодом шестизонова система тарифів має запрацювати й в інших регіонах України.

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В Укрзалізниці зазначають, що зміни мають частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, збільшення ціни не відчують.

Серед причин змін називають проблеми з оплатою перевезень пільговиків з боку низки адміністрацій, а також подорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів. У компанії очікують, що нова система допоможе зберегти чинні приміські маршрути та зупинки. Частину коштів також планують спрямовувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Як наразі розраховують

До запровадження єдиної 6-зонової системи вартість квитка розраховувалася за складною диференційованою сіткою з десятками дрібних інтервалів (1–5 км, 6–10 км, 11–20 км, 21–30 км і далі аж до 300+ км). Ціна зростала практично з кожними кількома кілометрами маршруту. Крім того, кожен регіон мав власні тарифи: наприклад, проїзд на мінімальну відстань 1–5 км у межах Південно-Західної залізниці коштував 22 грн, на Придніпровській — 20 грн, а на Одесько-Миколаївському напрямку — від 8,60 до 15 грн за найкоротші відрізки. Нова ж модель скасовує цю роздрібненість і запроваджує фіксовану вартість для 6 великих зон, єдину для всіх регіонів країни.

Удари по потягам

Зазначимо, зранку, 16 вересня РФ завдала удару по пасажирському потягу, який прямував з Києва до Миколаєва. На щастя, обійшлося без постраждалих. Людей встигли завчасно евакуювати.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня на Одещині російський ударний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 Житомир — Одеса. Перед атакою моніторингова команда "Укрзалізниці" оголосила евакуацію, а поїзд екстрено зупинили на перегоні. Завдяки цьому вдалося врятувати пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади.

Також Новини.LIVE писали, що Росія двічі за 13 серпня атакувала потяги на Одещині ударними дронами. Під час першого удару загинули машиніст та його помічник. Пасажирів із небезпечної ділянки евакуювали автобусами до Одеси. Згодом під удар потрапив ще один тепловоз, але цього разу ніхто не постраждав.