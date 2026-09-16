Новые тарифы на пригородные поезда Одесской области с 22 сентября

Поезд на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области изменится система оплаты проезда в пригородных поездах. С 22 сентября область перейдет на новую шестизонную тарифную сетку. Стоимость билета будет зависеть от расстояния, а для каждой зоны будет действовать фиксированная цена. "Укрзализныця" объясняет изменения необходимостью сократить убытки и сохранить пригородные маршруты и остановки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Новая система

"Укрзализныця" переходит на шестизонную систему тарифов в пригородном сообщении. Каждая зона будет охватывать определенное расстояние, а пассажир будет платить фиксированную сумму независимо от того, сколько километров в пределах этой зоны он проехал.

Новая тарифная сетка предусматривает следующие цены:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

свыше 250 км — 150 грн.

Когда вступят в силу

В Киевской, Черниговской и Житомирской областях новые тарифы вступили в силу с 15 сентября. В Одесской, а также в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях их введут с 22 сентября. Впоследствии шестизоновая система тарифов должна заработать и в других регионах Украины.

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В "Укрзализныце" отмечают, что изменения должны частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, повышения цены не почувствуют.

Среди причин изменений называют проблемы с оплатой перевозок льготников со стороны ряда администраций, а также подорожание электроэнергии, топлива и других ресурсов. В компании ожидают, что новая система поможет сохранить действующие пригородные маршруты и остановки. Часть средств также планируется направлять на ремонт и модернизацию пригородных поездов.

Как пока рассчитывают

До введения единой 6-зоновой системы стоимость билета рассчитывалась по сложной дифференцированной сетке с десятками мелких интервалов (1–5 км, 6–10 км, 11–20 км, 21–30 км и далее вплоть до 300+ км). Цена увеличивалась практически с каждыми несколькими километрами маршрута. Кроме того, каждый регион имел собственные тарифы: например, проезд на минимальное расстояние 1–5 км в пределах Юго-Западной железной дороги стоил 22 грн, на Приднепровской — 20 грн, а на Одесско-Николаевском направлении — от 8,60 до 15 грн за самые короткие отрезки. Новая же модель отменяет эту раздробленность и вводит фиксированную стоимость для 6 крупных зон, единую для всех регионов страны.

Удары по поездам

Отметим, утром 16 сентября РФ нанесла удар по пассажирскому поезду, следовавшему из Киева в Николаев. К счастью, обошлось без пострадавших. Людей успели своевременно эвакуировать.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа в Одесской области российский ударный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда №147 "Житомир — Одесса". Перед атакой мониторинговая команда "Укрзализныци" объявила эвакуацию, а поезд экстренно остановили на перегоне. Благодаря этому удалось спасти пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады.

Также Новини.LIVE сообщали, что 13 августа Россия дважды атаковала поезда в Одесской области ударными дронами. Во время первого удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров с опасного участка эвакуировали автобусами в Одессу. Впоследствии под удар попал еще один тепловоз, но на этот раз никто не пострадал.