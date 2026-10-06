Розклад поїздів Одеса — Колосівка на жовтень 2026 року

Потяг на вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині відновили рух двох приміських поїздів між Одесою та Колосівкою. Один рейс знову курсує у вечірній час, інший — уранці. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад і враховувати можливі зміни через повітряні тривоги. У разі небезпеки рух можуть тимчасово зупинити. Це важливо врахувати під час планування поїздок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську залізницю.

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Вечірній рейс

Із 3 жовтня 2026 року відновили курсування приміського поїзда №6406 за маршрутом Одеса-Головна — Колосівка. Поїзд вирушає зі станції Одеса-Головна о 17:14, а до Колосівки прибуває о 20:40.

Ранковий поїзд

Із 4 жовтня відновив рух поїзд №6401 за маршрутом Колосівка — Одеса-Головна. Відправлення з Колосівки заплановане на 03:36, прибуття до Одеси-Головної — о 07:07.

Що важливо знати

У разі підвищеної небезпеки рух приміських поїздів можуть тимчасово зупиняти. Під час повітряної тривоги пасажирам не рекомендують залишатися на платформах або поблизу залізничної інфраструктури. Людям радять прямувати до найближчого укриття. Якщо його немає, потрібно відійти на безпечну відстань — понад 200 метрів від залізничної інфраструктури.

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Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, очікувати його потрібно у безпечному місці. Рух відновлять після завершення повітряної загрози.

Інформація про потяги

Актуальну інформацію про рух і можливі затримки приміських поїздів можна перевіряти в Telegram-каналі "Укрзалізниці" та на офіційному сайті компанії.

Нові тарифи

Зазначимо, на Одещині з 22 вересня змінилися тарифи на приміські поїзди. Область перейшла на шестизонову систему, за якою вартість квитка залежить від відстані поїздки. Ціна для кожної зони є фіксованою. Вартість проїзду становить 30 грн за відстань до 50 км, 55 грн — за 51–90 км, 75 грн — за 91–130 км, 95 грн — за 131–170 км, 115 грн — за 171–250 км. Поїздки на відстань понад 250 км коштують 150 грн.

В Укрзалізниці пояснили, що нова система має допомогти скоротити збитки від приміських перевезень і зберегти чинні маршрути та зупинки. Серед причин змін також назвали подорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів, а також проблеми з компенсаціями за перевезення пільговиків.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня на Одещині російський ударний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда №147 Житомир — Одеса. Перед атакою моніторингова команда "Укрзалізниці" оголосила евакуацію, а поїзд екстрено зупинили на перегоні. Завдяки цьому вдалося врятувати пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади.

Також Новини.LIVE писали, що Росія двічі за 13 серпня атакувала потяги на Одещині ударними дронами. Під час першого удару загинули машиніст та його помічник. Пасажирів із небезпечної ділянки евакуювали автобусами до Одеси. Згодом під удар потрапив ще один тепловоз, але цього разу ніхто не постраждав.