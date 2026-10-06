Расписание поездов Одесса — Колосовка на октябрь 2026 года

Поезд на вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области возобновили движение двух пригородных поездов между Одессой и Колосовкой. Один рейс снова курсирует в вечернее время, другой — утром. Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание и учитывать возможные изменения из-за воздушных тревог. В случае опасности движение может быть временно приостановлено. Это важно учитывать при планировании поездок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую железную дорогу.

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Вечерний рейс

С 3 октября 2026 года возобновили курсирование пригородного поезда №6406 по маршруту Одесса-Главная — Колосовка. Поезд отправляется со станции Одесса-Главная в 17:14, а в Колосовку прибывает в 20:40.

Утренний поезд

С 4 октября возобновил движение поезд №6401 по маршруту Колосовка — Одесса-Главная. Отправление из Колосовки запланировано на 03:36, прибытие в Одессу-Главную — в 07:07.

Что важно знать

В случае повышенной опасности движение пригородных поездов может быть временно приостановлено. Во время воздушной тревоги пассажирам не рекомендуется оставаться на платформах или вблизи железнодорожной инфраструктуры. Людям рекомендуется направляться в ближайшее укрытие. Если его нет, нужно отойти на безопасное расстояние — более 200 метров от железнодорожной инфраструктуры.

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Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, ждать его нужно в безопасном месте. Движение возобновят после устранения воздушной угрозы.

Информация о поездах

Актуальную информацию о движении и возможных задержках пригородных поездов можно проверять в Telegram-канале Укрзализныци и на официальном сайте компании.

Новые тарифы

Отметим, что в Одесской области с 22 сентября изменились тарифы на пригородные поезда. Область перешла на шестизональную систему, согласно которой стоимость билета зависит от расстояния поездки. Цена для каждой зоны фиксированная. Стоимость проезда составляет 30 грн за расстояние до 50 км, 55 грн — за 51–90 км, 75 грн — за 91–130 км, 95 грн — за 131–170 км, 115 грн — за 171–250 км. Поездки на расстояние свыше 250 км стоят 150 грн.

В «Укрзализныце» пояснили, что новая система должна помочь сократить убытки от пригородных перевозок и сохранить действующие маршруты и остановки. Среди причин изменений также назвали подорожание электроэнергии, топлива и других ресурсов, а также проблемы с компенсациями за перевозку льготников.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа в Одесской области российский ударный беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда № 147 "Житомир — Одесса". Перед атакой мониторинговая команда "Укрзализныци" объявила эвакуацию, а поезд экстренно остановили на перегоне. Благодаря этому удалось спасти пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады.

Также Новини.LIVE сообщали, что 13 августа Россия дважды атаковала поезда в Одесской области ударными дронами. Во время первого удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров с опасного участка эвакуировали автобусами в Одессу. Впоследствии под удар попал еще один тепловоз, но на этот раз никто не пострадал.