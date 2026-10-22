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Главная Одесса В Одессе вернули трехсекционные трамваи: по каким маршрутам их запустили

В Одессе вернули трехсекционные трамваи: по каким маршрутам их запустили

Ua ru
22 октября 2026 15:05
Трехсекционные трамваи в Одессе вернулись на маршрут № 7 Одесская городская военная администрация
Трамвай № 7. Фото: Одесская городская военная администрация

В Одессе возобновилось полноценное движение многосекционных трамваев, которые не выходили на городские линии с декабря 2025 года. Четыре низкопольных вагона одесского производства вернулись на маршрут №7 после успешного тестового выезда. Они соединяют улицу 28-й бригады с 11-й станцией Люстдорфской дороги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Возобновление работы трамваев

На маршрут №7 в Одессе вышли четыре трехсекционных трамвая модели К1Т306 одесского производителя "Татра-Юг". О возобновлении их работы сообщил департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Каждый вагон может перевозить до 268 пассажиров, в том числе имеет 63 сидячих места. Просторный салон и низкопольные секции делают поездки более удобными для людей с инвалидностью, пассажиров пожилого возраста и родителей с детскими колясками.

Почему трамваи не курсировали

Движение трёхсекционных вагонов по полному маршруту №7 было приостановлено в декабре 2025 года из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. В мае 2026 года два таких трамвая вернули на сокращённый маршрут № 7К, который курсировал от улицы 28-й бригады до Старосинной площади.

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В апреле директор КП "Одесский городской электротранс" Николай Литовчук объяснял, что вагоны не выпускали на линии из-за значительного потребления электроэнергии. Запуск одного трехсекционного трамвая потребовал бы сокращения количества обычных вагонов на маршрутах, что могло бы увеличить интервалы движения.

Теперь многосекционные трамваи снова курсируют по полному маршруту № 7 — от улицы 28-й бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги.

История трамваев в Одессе

История одесского электротранспорта насчитывает более века. Первый электрический трамвай в Люстдорфе запустили еще в августе 1907 года, а в самой Одессе электрическое движение открыли 24 сентября 1910 года. До этого по городу курсировали конные трамваи — конки, появившиеся ещё в 1880 году.

Отдельной страницей истории стал маршрут до Хаджибейского лимана, известный как "камышовый трамвай". Его предшественник — конная линия — начал работать еще в XIX веке.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года в Одессе сохранятся действующие тарифы на общественный транспорт, если городские власти не примут новых решений. Поездка в частной маршрутке стоит 25 гривен, а в муниципальных трамваях и троллейбусах — 15 гривен. На отдельных социальных автобусных маршрутах пассажиры могут ездить бесплатно.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре в Одессе продолжают действовать установленные правила пользования муниципальными парковками. В будние дни за час стоянки на платных площадках нужно платить 30 гривен, а в выходные и праздничные дни парковка на них бесплатна. У моря сезонный режим уже завершился, однако водителям следует учитывать правила частных стоянок и возможные штрафы за неуплату.

Одесса Новости Одессы проезд общественный транспорт трамвай
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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