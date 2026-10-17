Працівники ремонтують дорогу за допомогою важкої техніки. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На одному з головних маршрутів з Одеси до молдовського та румунського кордонів планують змінити організацію руху. Поблизу контрольних пунктів "Маяки" та "Удобне" мають з'явитися додаткові смуги, на яких автомобілі зможуть очікувати проїзду. Для цього розширять частину траси Одеса — Рені, оновлять дорожнє покриття та встановлять нові знаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на тендер у системі Prozorro.

Реклама

Повідомлення про оголошення аукціону. Фото: скриншот з Prozorro

Нові смуги до кордону

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила закупівлю на капітальний ремонт автомобільної дороги М-15 Одеса — Рені. Йдеться про ділянки на підходах до контрольних пунктів "Маяки" та "Удобне". Там облаштують додаткові смуги, на яких автомобілі зможуть чекати на проїзд через контрольні пункти, не займаючи основну частину траси. Роботи передбачають не лише розширення проїзної частини, а й перебудову дорожньої основи, заміну частини асфальту та облаштування узбіч. Очікувана вартість закупівлі становить понад 147 мільйонів гривень без ПДВ. У цю суму входять розроблення проєктної документації та виконання будівельних робіт.

Що зміниться на трасі

Згідно з технічним завданням, підрядник має укласти понад 14,5 тисячі квадратних метрів верхнього шару асфальтобетону. Це загальний обсяг робіт із покриттям, який включає не лише нові смуги, а й ремонт наявної дороги. Також передбачено встановлення 79 дорожніх знаків, облаштування 70 метрів металевого бар'єрного огородження та нанесення майже 8,7 кілометра дорожньої розмітки.

На окремих ділянках оновлять освітлення, у документації зазначено встановлення шести світлодіодних світильників. Крім того, заплановані водовідвідні споруди, які відводитимуть воду з проїзної частини.

Читайте також:

Рух під час ремонту

Повністю перекривати трасу для проведення робіт не планують. У технічному завданні передбачено, що підрядник працюватиме на одній половині проїзної частини, поки транспорт рухатиметься іншою.

Новини.LIVE писали, що на Одещині біля пунктів пропуску та на дорогах до них планують встановити 39 мобільних укриттів. На це оголосили чотири тендери загальною вартістю 84,7 мільйона гривень. Укриття розраховані на 10 або 20 людей, усередині передбачені місця для сидіння, вентиляція, освітлення та обігрів. П'ять конструкцій мають встановити до кінця 2026 року, решту — до 1 лютого 2027 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з 12 вересня змінили порядок контролю на українсько-молдовському кордоні, зокрема в пункті пропуску "Рені — Джурджулешти". Молдовські митники та прикордонники, які раніше працювали на території України, повернулися на молдовську сторону через загрозу російських атак. Такий порядок запровадили на 90 днів. При цьому пункт пропуску продовжив працювати, а обмежень на рух людей і транспорту через ці зміни не передбачили.

Також Новини.LIVE розповіли, що на трасі Одеса — Рені визначили підрядника для будівництва зони відпочинку. Проєкт передбачав облаштування стоянки на 59 автомобілів. Із них 46 місць планували відвести для вантажівок. Вартість робіт за тендером становила близько 180 мільйонів гривень.