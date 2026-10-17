Рабочие ремонтируют дорогу с помощью тяжелой техники. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

На одном из основных маршрутов из Одессы к молдавской и румынской границам планируется изменить организацию движения. Вблизи контрольных пунктов "Маяки" и "Удобное" должны появиться дополнительные полосы, на которых автомобили смогут ожидать проезда. Для этого расширят часть трассы Одесса — Рени, обновят дорожное покрытие и установят новые знаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на тендер в системе Prozorro.

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Сообщение об объявлении аукциона. Фото: скриншот из Prozorro

Новые полосы к границе

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила закупку на капитальный ремонт автомобильной дороги М-15 Одесса — Рени. Речь идет об участках на подходах к контрольным пунктам "Маяки" и "Удобное". Там обустроят дополнительные полосы, на которых автомобили смогут ожидать проезда через контрольные пункты, не занимая основную часть трассы. Работы предусматривают не только расширение проезжей части, но и перестройку дорожного основания, замену части асфальта и обустройство обочин. Ожидаемая стоимость закупки составляет более 147 миллионов гривен без НДС. В эту сумму входят разработка проектной документации и выполнение строительных работ.

Что изменится на трассе

Согласно техническому заданию, подрядчик должен уложить более 14,5 тысяч квадратных метров верхнего слоя асфальтобетона. Это общий объем работ по укладке покрытия, который включает не только новые полосы, но и ремонт существующей дороги. Также предусмотрена установка 79 дорожных знаков, монтаж 70 метров металлического барьерного ограждения и нанесение почти 8,7 километра дорожной разметки.

На отдельных участках обновят освещение; в документации указана установка шести светодиодных светильников. Кроме того, запланированы водоотводные сооружения, которые будут отводить воду с проезжей части.

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Движение во время ремонта

Полностью перекрывать трассу для проведения работ не планируется. В техническом задании предусмотрено, что подрядчик будет работать на одной половине проезжей части, пока транспорт будет двигаться по другой.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области возле пунктов пропуска и на дорогах, ведущих к ним, планируется установить 39 мобильных укрытий. На эти цели объявлены четыре тендера общей стоимостью 84,7 миллиона гривен. Навесы рассчитаны на 10 или 20 человек, внутри предусмотрены места для сидения, вентиляция, освещение и обогрев. Пять конструкций должны установить до конца 2026 года, остальные — до 1 февраля 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 12 сентября изменили порядок контроля на украинско-молдавской границе, в частности в пункте пропуска "Рени — Джурджулешты". Молдавские таможенники и пограничники, ранее работавшие на территории Украины, вернулись на молдавскую сторону из-за угрозы российских атак. Такой порядок ввели на 90 дней. При этом пункт пропуска продолжил работу, а ограничений на движение людей и транспорта в связи с этими изменениями не предусмотрено.

Также Новини.LIVE сообщили, что на трассе Одесса — Рени определили подрядчика для строительства зоны отдыха. Проект предусматривал обустройство стоянки на 59 автомобилей. Из них 46 мест планировалось отвести для грузовиков. Стоимость работ по тендеру составила около 180 миллионов гривен.