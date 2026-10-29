Трамвай в Одессе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Одессе утвердили новые правила для водителей, чьи автомобили блокируют движение трамваев и троллейбусов. Нарушителям грозят административные штрафы, а также требование возместить убытки за время простоя электротранспорта. Если добровольно возместить расходы не удастся, коммунальное предприятие сможет обратиться в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Что изменится для водителей

28 октября депутаты Одесского городского совета утвердили порядок действий в случае блокирования движения трамваев и троллейбусов посторонними транспортными средствами. Документ определяет, как должны действовать сотрудники КП "Одесгорэлектротранс", инспекторы по парковке и полиция. Правила касаются автомобилей, оставленных на трамвайных путях или под контактной сетью троллейбусов. Также они будут применяться, если электротранспорт не может проехать из-за ДТП, неисправных или оставленных без присмотра машин, которые невозможно безопасно объехать.

Как будут устранять препятствия

Если автомобиль заблокирует движение, водитель трамвая или троллейбуса должен остановиться, позаботиться о безопасности пассажиров и сообщить диспетчеру. Он должен передать место происшествия, время задержки и информацию о транспортном средстве, препятствующем движению. Водитель троллейбуса сможет объехать автомобиль, если это технически возможно и безопасно. Диспетчер будет передавать информацию в департамент транспорта, если причиной задержки стало нарушение правил остановки или парковки. Если препятствие возникло из-за ДТП, будут уведомлять полицию.

Инспекторы по парковке должны в первую очередь прибыть на место, зафиксировать нарушение и вынести постановление об административном правонарушении. При необходимости они также будут организовывать эвакуацию автомобиля в соответствии с законодательством. КП «Одесский городской электротранс» будет регистрировать каждый случай блокировки. Сотрудники будут фиксировать продолжительность простоя и количество задержанных трамваев и троллейбусов. Для этого будут использовать данные диспетчерского учета, а при наличии — GPS-мониторинг.

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За что будут требовать компенсацию

Помимо административного штрафа, лицо, ответственное за блокировку движения, получит требование возместить убытки коммунальному предприятию. К ним относятся расходы на устранение препятствия, восстановление движения и упущенный доход от перевозки пассажиров. Сумму упущенного дохода будут рассчитывать с учётом часовой выручки соответствующего маршрута и продолжительности простоя. Для расчетов будут учитываться доходы от продажи разовых билетов и оплаты через QR-коды за соответствующий день предыдущей недели. Фиксированной суммы компенсации новый порядок не предусматривает. Размер убытков будет зависеть от обстоятельств конкретного случая и должен быть подтвержден документами.

После этого предприятие направит ответственному лицу письменное требование о возмещении убытков. Если в течение месяца стороны не урегулируют вопрос добровольно, коммунальное предприятие сможет обратиться в суд. Даже отмена административного штрафа не лишит его права требовать компенсацию убытков.

Как будут доказывать нарушение

Для подтверждения обстоятельств блокирования движения предприятие сможет получать записи городских камер видеонаблюдения. Департамент муниципальной безопасности должен предоставлять их бесплатно в течение трёх рабочих дней после получения обращения.

Почему ввели новый порядок

В пояснительной записке к решению указано, что причиной стали систематические задержки электротранспорта из-за автомобилей, которые блокируют пути и проезд троллейбусов. Ранее отсутствие единого механизма затрудняло устранение препятствий и взыскание убытков.

В то же время новые правила не распространяются на задержки из-за неисправностей электротранспорта, отключения электроэнергии, ремонтных работ, правомерных действий органов власти и обстоятельств непреодолимой силы.

Стоимость проезда в Одессе

В ноябре 2026 года проезд в муниципальных трамваях и троллейбусах Одессы будет стоить 15 гривен за поездку. В городских маршрутках одна поездка стоит 25 гривен. Также в Одессе курсируют социальные автобусы, проезд в которых бесплатный.

Как сообщили Новини.LIVE, в Одессе возобновили полноценное движение многосекционных трамваев, которые не выходили на городские линии с декабря 2025 года. Четыре низкопольных вагона одесского производства вернулись на маршрут № 7 после успешного тестового выезда. Они связывают улицу 28-й бригады с 11-й станцией Люстдорфской дороги.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе резко сократилось количество социальных автобусов на маршрутах. Из примерно 20 машин по городу сейчас ездят только семь, а остальные нуждаются в ремонте. Часть автобусов приходится ремонтировать на базах частных перевозчиков, ведь собственной ремонтной базы у города пока нет.