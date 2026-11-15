Автомобили, контролирующие скорость на дорогах. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

С понедельника, 16 ноября, на дорогах Одесской области начнут работать полицейские автомобили "фантомы", которые незаметно для водителей будут фиксировать превышение скорости. В первую очередь их будут задействовать для патрулирования наиболее аварийноопасных участков, где нарушения правил дорожного движения создают опасность для окружающих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

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Сообщение патрульной полиции Одесской области. Фото: скриншот из Telegram

Как будут работать "фантомы"

По информации патрульной полиции, автомобили оснащены специальными камерами, которые автоматически измеряют скорость транспорта. При этом полицейской машине не нужно стоять на обочине, ведь система работает и во время движения. "Фантомы" могут контролировать автомобили, едущие впереди, а также транспорт на встречной полосе. Если водитель превысит допустимую скорость, оборудование зафиксирует нарушение. Останавливать автомобиль для оформления штрафа патрульным не нужно.

Экипажи также будут следить за водителями, которые проезжают на красный свет, пересекают двойную сплошную линию или выезжают на встречную полосу с нарушением правил. В таких случаях полицейские могут остановить автомобиль и оформить административное нарушение.

Когда "фантомы" работали ранее

В Украине такие патрули впервые выехали на дороги в январе 2022 года. Однако уже в конце февраля, после начала полномасштабного российского вторжения, их работу приостановили. "Фантомы" вернули в строй только 31 августа 2026 года. Сначала три экипажа патрулировали Киев и Киевскую область. Теперь полиция расширяет их работу на другие регионы, в частности Одесскую и Львовскую области.

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Какие штрафы за превышение скорости

За превышение допустимой скорости в Украине водителям грозят следующие штрафы:

340 гривен — если водитель превысил ограничение более чем на 20 км/ч ;

— если водитель превысил ограничение более чем на ; 1 700 гривен — если превышение составляет более 50 км/ч.

Если нарушение зафиксировала автоматическая система, водитель может уплатить половину штрафа в течение предусмотренного законом льготного срока.

Как узнать о штрафе

Проверить, зафиксировал ли "фантом" нарушение, водители могут на официальном сайте МВД. Для поиска необходимо ввести номер автомобиля и данные одного из документов: водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта владельца. Информация о штрафах также доступна в приложении "Дія", Электронном кабинете водителя и официальном приложении "Штрафы ПДД". Через эти сервисы можно оплатить штраф онлайн. Водители также могут воспользоваться банковскими услугами по реквизитам, указанным в постановлении.

Какая скорость разрешена водителям

Отметим, что в Украине в населенных пунктах легковым автомобилям разрешено двигаться со скоростью до 50 км/ч, а за их пределами — до 90 км/ч. На дорогах с разделительной полосой ограничение составляет 110 км/ч, на автомагистралях — 130 км/ч.

Среди основных трасс Украины: Киев — Одесса (М-05), Киев — Чоп (М-06) и Киев — Харьков — Довжанский (М-03). Однако не все их участки имеют статус автомагистрали. Например, на трассе Киев — Одесса на разных участках действуют ограничения 50, 70 и 110 км/ч. Автомагистраль водители могут распознать по специальному дорожному знаку 5.1. Именно он позволяет двигаться со скоростью до 130 км/ч, если другие знаки не устанавливают более низкое ограничение.

Аварии из-за превышения скорости

Новини.LIVE сообщали, что недалеко от Одессы произошла смертельная авария с участием микроавтобуса. Возле Нерубайского транспортное средство врезалось в отбойник и бетонные плиты. В результате ДТП погибла пассажирка. Еще семь человек получили травмы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе водитель BMW протаранил блокпост. Авария произошла на улице Среднефонтанской. Иностранец за рулем автомобиля столкнулся с четырьмя транспортными средствами. Пострадали двое полицейских и трое военнослужащих.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вблизи Межлиманского в Одесской области столкнулись два автобуса. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. В аварии погибли две женщины. Медики оказывали помощь пострадавшим пассажирам.