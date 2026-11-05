Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 6 листопада тимчасово зміниться рух трамваїв № 1 та № 7. Через технічні роботи ДТЕК на окремій ділянці призупинять рух електротранспорту. Для перевезення пасажирів організують соціальні автобусні маршрути, а також посилять роботу кількох міських автобусів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Як курсуватимуть трамваї

У п'ятницю, 6 листопада, через технічні роботи ДТЕК тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від вулиці Чорноморського козацтва до заводу "Центроліт". Трамвай № 1 тимчасово не курсуватиме. Маршрут № 7 працюватиме за скороченою схемою: "11-та станція Люстдорфської дороги — Херсонський сквер".

Які автобуси запустять замість трамваїв

Для перевезення мешканців Пересипського району організують два автобусні маршрути:

"Пересипський міст — вул. 28-ї бригади";

С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)".

Автобуси курсуватимуть за визначеним графіком.

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Розклад маршруту "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади":

Від Пересипського мосту автобуси відправлятимуться о 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 та 19:00.

Від вулиці 28-ї бригади відправлення заплановані на 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 та 18:00.

Розклад маршруту С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат":

Від залізничного вокзалу (площа Старосінна) автобуси відправлятимуться о 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30 та 19:50.

Від Дитячого комбінату на вулиці Семена Палія рейси заплановані на 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 та 19:40.

Який транспорт посилять

Від Пересипського мосту пасажири зможуть пересісти на трамвай № 7, який курсуватиме за скороченим маршрутом, а також на тролейбус № 10 за напрямком "вул. Приморська — вул. Інглезі". Крім того, в Одесі посилять роботу автобусних маршрутів № 145, 146, 190 та 232А.

Відстежувати рух міського транспорту онлайн можна в застосунку MISTO. Додаткову інформацію про роботу соціальних автобусів нададуть за телефонами: (048) 717 54 54 та (048) 717 54 77. Інформаційний центр працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 20:00.

Якщо технічні роботи завершать раніше та рух трамваїв відновлять, кількість рейсів соціальних автобусів скоротять. Розклад може змінюватися через дорожню ситуацію та технічні затримки.

Вартість проїзду

Зазначимо, у листопаді 2026 року проїзд у муніципальних трамваях і тролейбусах Одеси коштуватиме 15 гривень за поїздку. У міських маршрутках одна поїздка коштує 25 гривень. Також в Одесі курсують соціальні автобуси, проїзд у яких безкоштовний.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі відновили повноцінний рух багатосекційних трамваїв, які не виходили на міські лінії з грудня 2025 року. Чотири низькопідлогові вагони одеського виробництва повернулися на маршрут №7 після успішного тестового виїзду. Вони сполучають вулицю 28-ї бригади з 11-ю станцією Люстдорфської дороги.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді в Одесі продовжують діяти встановлені правила користування муніципальними парковками. У будні за годину стоянки на платних майданчиках потрібно сплачувати 30 гривень, а у вихідні та святкові дні паркування на них безкоштовне. Біля моря сезонний режим уже завершився, проте водіям варто враховувати правила приватних стоянок і можливі штрафи за несплату.