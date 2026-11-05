Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі змінять маршрути двох трамваїв: робота соціальних автобусів

В Одесі змінять маршрути двох трамваїв: робота соціальних автобусів

Ua ru
5 листопада 2026 16:51
Зміни руху трамваїв і автобусів в Одесі 6 листопада Новини.LIVE
Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 6 листопада тимчасово зміниться рух трамваїв № 1 та № 7. Через технічні роботи ДТЕК на окремій ділянці призупинять рух електротранспорту. Для перевезення пасажирів організують соціальні автобусні маршрути, а також посилять роботу кількох міських автобусів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Реклама

Як курсуватимуть трамваї

У п'ятницю, 6 листопада, через технічні роботи ДТЕК тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від вулиці Чорноморського козацтва до заводу "Центроліт". Трамвай № 1 тимчасово не курсуватиме. Маршрут № 7 працюватиме за скороченою схемою: "11-та станція Люстдорфської дороги — Херсонський сквер".

Які автобуси запустять замість трамваїв

Для перевезення мешканців Пересипського району організують два автобусні маршрути: 

  • "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади"; 
  • С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)".

Автобуси курсуватимуть за визначеним графіком.

Читайте також:

Розклад маршруту "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади":

  • Від Пересипського мосту автобуси відправлятимуться о 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 та 19:00.
  • Від вулиці 28-ї бригади відправлення заплановані на 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 та 18:00.

Розклад маршруту С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат":

  • Від залізничного вокзалу (площа Старосінна) автобуси відправлятимуться о 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30 та 19:50.
  • Від Дитячого комбінату на вулиці Семена Палія рейси заплановані на 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 та 19:40.

Який транспорт посилять

Від Пересипського мосту пасажири зможуть пересісти на трамвай № 7, який курсуватиме за скороченим маршрутом, а також на тролейбус № 10 за напрямком "вул. Приморська — вул. Інглезі". Крім того, в Одесі посилять роботу автобусних маршрутів № 145, 146, 190 та 232А.

Відстежувати рух міського транспорту онлайн можна в застосунку MISTO. Додаткову інформацію про роботу соціальних автобусів нададуть за телефонами: (048) 717 54 54 та (048) 717 54 77. Інформаційний центр працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 20:00.

Якщо технічні роботи завершать раніше та рух трамваїв відновлять, кількість рейсів соціальних автобусів скоротять. Розклад може змінюватися через дорожню ситуацію та технічні затримки.

Вартість проїзду

Зазначимо, у листопаді 2026 року проїзд у муніципальних трамваях і тролейбусах Одеси коштуватиме 15 гривень за поїздку. У міських маршрутках одна поїздка коштує 25 гривень. Також в Одесі курсують соціальні автобуси, проїзд у яких безкоштовний.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі відновили повноцінний рух багатосекційних трамваїв, які не виходили на міські лінії з грудня 2025 року. Чотири низькопідлогові вагони одеського виробництва повернулися на маршрут №7 після успішного тестового виїзду. Вони сполучають вулицю 28-ї бригади з 11-ю станцією Люстдорфської дороги.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді в Одесі продовжують діяти встановлені правила користування муніципальними парковками. У будні за годину стоянки на платних майданчиках потрібно сплачувати 30 гривень, а у вихідні та святкові дні паркування на них безкоштовне. Біля моря сезонний режим уже завершився, проте водіям варто враховувати правила приватних стоянок і можливі штрафи за несплату.

Одеса Новини Одеси проїзд громадський транспорт трамвай
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації