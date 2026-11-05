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Главная Одесса В Одессе изменят маршруты двух трамваев: работа социальных автобусов

В Одессе изменят маршруты двух трамваев: работа социальных автобусов

Ua ru
5 ноября 2026 16:51
Изменения в расписании трамваев и автобусов в Одессе 6 ноября Новини.LIVE
Трамвай в Одессе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Одессе 6 ноября временно изменится движение трамваев № 1 и № 7. В связи с техническими работами ДТЭК на отдельном участке будет приостановлено движение электротранспорта. Для перевозки пассажиров будут организованы социальные автобусные маршруты, а также усилена работа нескольких городских автобусов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Как будут курсировать трамваи

В пятницу, 6 ноября, из-за технических работ ДТЭК временно приостановит движение трамваев на участке от улицы Черноморского казачества до завода "Центролит". Трамвай № 1 временно не будет курсировать. Маршрут № 7 будет работать по сокращённой схеме: "11-я станция Люстдорфской дороги — Херсонский сквер".

Какие автобусы запустят вместо трамваев

Для перевозки жителей Пересыпского района организуют два автобусных маршрута:

  • "Пересыпский мост — ул. 28-й бригады";
  • С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)".

Автобусы будут курсировать по установленному расписанию.

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Расписание маршрута "Пересыпский мост — ул. 28-й бригады":

  • От Пересипского моста автобусы будут отправляться в 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00.
  • От улицы 28-й бригады отправления запланированы на 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00.

Расписание маршрута С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат":

  • От железнодорожного вокзала (площадь Старосинная) автобусы будут отправляться в 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:50.
  • От Детского комбината на улице Семена Палия рейсы запланированы на 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 и 19:40.

Какой транспорт будет усилен

От Пересыпского моста пассажиры смогут пересесть на трамвай № 7, который будет курсировать по сокращенному маршруту, а также на троллейбус № 10 по направлению "ул. Приморская — ул. Инглези". Кроме того, в Одессе будет усилена работа автобусных маршрутов № 145, 146, 190 и 232А.

Отслеживать движение городского транспорта онлайн можно в приложении MISTO. Дополнительную информацию о работе социальных автобусов можно получить по телефонам: (048) 717 54 54 и (048) 717 54 77. Информационный центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Если технические работы завершатся раньше и движение трамваев возобновится, количество рейсов социальных автобусов сократят. Расписание может изменяться в связи с дорожной обстановкой и техническими задержками.

Стоимость проезда

Отметим, что в ноябре 2026 года проезд в муниципальных трамваях и троллейбусах Одессы будет стоить 15 гривен за поездку. В городских маршрутках одна поездка стоит 25 гривен. Также в Одессе курсируют социальные автобусы, проезд в которых бесплатный.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе возобновили полноценное движение многосекционных трамваев, которые не выходили на городские линии с декабря 2025 года. Четыре низкопольных вагона одесского производства вернулись на маршрут № 7 после успешного тестового выезда. Они связывают улицу 28-й бригады с 11-й станцией Люстдорфской дороги.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре в Одессе продолжают действовать установленные правила пользования муниципальными парковками. В будние дни за час стоянки на платных площадках нужно платить 30 гривен, а в выходные и праздничные дни парковка на них бесплатна. У моря сезонный режим уже завершился, однако водителям следует учитывать правила частных стоянок и возможные штрафы за неуплату.

Одесса Новости Одессы проезд общественный транспорт трамвай
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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