Маршрутка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 23 ноября временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за масштабного отключения электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Чтобы горожане могли передвигаться по городу, увеличили количество социальных автобусов и запустили маршруты по схемам электротранспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Почему в Одессе не работает электротранспорт

В понедельник, 23 ноября, в Одессе временно приостановили работу городского электротранспорта. Причиной стало масштабное отключение электроэнергии, вызванное российскими атаками на энергетическую инфраструктуру. Из-за отсутствия электроснабжения не работают тяговые подстанции КП «Одесгорэлектротранс». Поэтому трамваи и троллейбусы пока не могут выходить на маршруты.

Чтобы обеспечить транспортное сообщение между районами города, коммунальщики изменили график работы социальных автобусов. Также увеличили количество автобусов, курсирующих по схемам трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Расписание социальных автобусов

По состоянию на 23 ноября изменены графики нескольких социальных маршрутов. Автобусы будут курсировать по следующим направлениям:

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Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады"

От железнодорожного вокзала (площадь Старосинная) автобусы будут отправляться в 06:58, 08:10, 08:35, 09:02, 09:38, 10:30, 11:06, 11:42, 14:58, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50 и 18:50. В обратном направлении, от улицы 28-й бригады, рейсы запланированы на 06:45, 07:20, 07:42, 08:18, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 14:30, 15:06, 15:42, 16:18, 17:10, 17:50, 18:30 и 19:10.

Маршрут С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)"

От железнодорожного вокзала (площадь Старосинная) автобусы будут отправляться в 06:20, 06:50, 08:00, 08:40, 09:10, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:50. От Детского комбината на улице Семена Палия автобусы будут отправляться в 06:45, 07:20, 07:50, 09:10, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40 и 19:40.

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дигтярная"

От улицы Святослава Рихтера автобусы будут курсировать в 07:15, 09:15, 13:45 и 16:15. В обратном направлении, от улицы Дигтярной, отправления запланированы на 08:15, 10:15, 14:45 и 17:15.

Маршрут С4 "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная"

От Тираспольского шоссе автобусы будут отправляться в 07:30, 09:30, 13:30 и 16:30. Отдельные рейсы от остановки "Западное кладбище" запланированы на 09:20 и 13:10. В обратном направлении, от улицы Дегтярной (площадь Менделе Мойхера-Сфорима), автобусы будут отправляться в 08:30, 10:30 и 18:00. Рейсы в 08:30 и 10:30 следуют к Западному кладбищу.

Маршрут С6 "ТЦ "Меркурий" (ул. Семена Палия) — Западное кладбище"

Работа этого социального маршрута временно приостановлена.

Маршрут С10 "Железнодорожный вокзал — Клинический санаторий им. Пирогова (курорт «Куяльник»)"

От Клинического санатория им. Пирогова автобусы будут отправляться в 06:20, 07:45, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. От железнодорожного вокзала рейсы запланированы на 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Маршрутки вместо электротранспорта

Помимо социальных маршрутов, в Одессе организовано автобусное сообщение по схемам электротранспорта. Часть автобусов будет работать по отдельному графику, а на некоторых направлениях увеличено количество машин. В частности, автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

Автобус по схеме троллейбусного маршрута № 8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

От Суперфосфатного завода отправления запланированы на 06:30, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25 и 19:45. От железнодорожного вокзала автобусы будут отправляться в 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:40 и 20:20.

Автобус по схеме троллейбусного маршрута № 12 "ул. Архитекторская — ул. Святослава Рихтера"

От обеих конечных остановок автобусы будут отправляться в 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15 и 19:15.

Автобус по схеме трамвайного маршрута № 26 "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал"

От улицы Архитекторской автобусы будут курсировать в 07:02, 07:34, 07:50, 08:06, 08:38, 09:10, 09:26, 09:42, 10:14, 10:46, 11:02, 12:32, 12:48, 13:20, 14:24, 14:56, 15:28, 15:44, 16:00, 16:32, 17:04, 17:20, 17:38, 18:10, 18:42 и 18:58. От железнодорожного вокзала (площадь Старосинная) отправления запланированы на 07:15, 07:47, 08:19, 08:35, 08:51, 09:23, 09:55, 10:05, 10:27, 10:59, 11:31, 11:47, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:47, 16:19, 16:35, 16:51, 17:23, 17:55, 18:11, 18:15, 18:27, 18:59, 19:32 и 19:50.

Автобус по схеме трамвайного маршрута № 10 "ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал"

От улицы Ицхака Рабина автобусы будут отправляться в 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30. От железнодорожного вокзала рейсы запланированы на 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00.

Автобус по схеме трамвайного маршрута № 15 "Одесса-Товарная — пл. Тираспольская — Слободской рынок"

От станции "Одесса-Товарная" на Алексеевской площади автобусы будут отправляться в 06:57, 07:39, 08:21, 10:03, 10:45, 12:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03 и 18:45. От Слободского рынка рейсы запланированы на 06:57, 07:39, 08:21, 09:03, 10:45, 11:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 17:21, 18:03, 18:45 и 19:27.

Автобус по схеме трамвайного маршрута № 17 "Куликово поле — 14-я станция Великого Фонтана"

От Куликова поля автобусы будут отправляться в 07:02, 07:34, 08:06, 08:38, 09:10, 09:58, 10:46, 11:50, 12:22, 12:54, 13:26, 14:14, 15:02, 16:06, 16:38, 17:10, 17:42, 18:14 и 18:46. От 14-й остановки «Великий Фонтан» автобусы будут курсировать в 07:02, 07:34, 08:06, 08:38, 09:10, 09:42, 10:30, 11:18, 12:22, 12:54, 13:26, 13:58, 14:46, 15:34, 16:38, 17:10, 17:42, 18:14, 18:46 и 19:18.

Автобус по схеме трамвайного маршрута № 21 "пл. Тираспольская — ст. Застава-II"

От площади Тираспольской автобусы будут отправляться в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:30. От станции "Застава-II" отправления запланированы на 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 19:00.

Какие маршрутки заменяют электротранспорт

На других направлениях автобусы будут работать в режиме маршрутного такси. На части маршрутов увеличили количество транспорта, чтобы сократить интервалы ожидания. В частности:

№ 9 по схеме троллейбусного маршрута "ул. Инглези — ул. Ришельевская". Интервал движения составит 20–30 минут.

№ 5 по схеме трамвайного маршрута "Аркадия — Железнодорожный вокзал". Автобусы будут курсировать с интервалом 40 минут.

№121 по схеме трамвайного маршрута "ул. Ицхака Рабина — пл. Тираспольская". На линию выпустили больше автобусов, интервал движения составит 10–12 минут.

№20т по схеме трамвайного маршрута "Херсонский сквер — Хаджибейский лиман".

№220а по схеме трамвайного маршрута "пл. Старосинная — Переправа". На этом направлении усилена работа маршрутных такси.

№233 по схеме троллейбусного маршрута "Застава I — парк Шевченко". Интервал движения составит 20–30 минут, количество автобусов увеличили.

Также по схемам трамвайных маршрутов №17 и №18 будут курсировать городские автобусы №127, №146 и №185. Они дублируют движение электротранспорта на различных участках, а количество машин на этих направлениях увеличили.

Стоимость проезда и контакты

Проезд в автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, стоит 25 гривен. Пассажиры льготных категорий перевозятся в соответствии с требованиями действующего законодательства. В социальных автобусах проезд бесплатный для всех пассажиров.

В городском транспортном предприятии также предупредили, что опубликованное расписание носит информационный характер. Фактическое время прибытия автобусов может меняться из-за дорожной ситуации, задержек или временного снятия машин с маршрутов по техническим причинам.

Более подробную информацию о работе социальных автобусов можно получить в информационном центре по телефонам:

(048) 717 54 54;

(048) 717 54 77.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Стоит добавить, что в декабре одесситы будут пользоваться общественным транспортом по тарифам, действующим после летнего подорожания маршруток. Самыми дорогими остаются поездки на частных автобусах. Трамваи и троллейбусы стоят дешевле, а на отдельных социальных маршрутах проезд по-прежнему бесплатный.

Также отметим, что в декабре одесситы смогут бесплатно оставлять автомобили на сезонных муниципальных парковках возле одесских пляжей. В центральной части города продолжат действовать платные парковочные площадки. Помимо обычных штрафов за нарушение правил стоянки, автомобилистам следует учесть новые правила ответственности за блокирование трамваев и троллейбусов.