Потяг на коліях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині 23 та 24 листопада зміниться рух приміських поїздів у колосівському напрямку. Частину рейсів тимчасово скасували, а один поїзд вирушить за зміненим маршрутом, що вплине на сполучення між населеними пунктами. Причина — відсутність напруги в контактній мережі. Пасажирам варто врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську залізницю.

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Які поїзди скасували 23 листопада

У неділю, 23 листопада, тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди

№6401 Колосівка — Одеса-Головна;

№6403 Мартинівська — Одеса-Головна;

№6404 Одеса-Головна — Мартинівська;

№6407 Мартинівська — Одеса-Головна;

№6413 Помічна — Одеса-Головна;

№6414 Одеса-Головна — Помічна;

№6441 Помічна — Людмилівка.

Також зміниться маршрут поїзда №6332 Помічна — Знам'янка. Замість маршруту Колосівка — Знам'янка він прямуватиме з Помічної до Знам'янки.

Зміни на 24 листопада

У понеділок, 24 листопада, на маршрут не вийде приміський поїзд №6413 Помічна — Одеса-Головна. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти розклад і враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

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Затримки поїздів

Станом на 11:00 ранку 23 листопада, за даними онлайн-табло "Укрзалізниці", затримуються поїзди, які прямують до Одеси та вирушають із міста.

До Одеси:

№207/208 Харків — Одеса затримується на 4 год 39 хв. Прогнозований час прибуття — 14:08 замість 09:29.

№053/054 Дніпро — Одеса затримується на 1 год 28 хв. Прогнозований час прибуття — 11:58 замість 10:30.

З Одеси:

№763/764 Одеса — Київ затримується на 52 хв. Прогнозований час прибуття до Києва — 16:15 замість 15:23.

№035/036 Одеса — Перемишль затримується на 36 хв. Прогнозований час прибуття — 12:56 замість 12:20.

№037/038 Одеса — Ужгород затримується на 27 хв. Прогнозований час прибуття — 12:37 замість 12:10.

Найбільше запізнення серед цих рейсів має поїзд №207/208 сполученням Харків — Одеса. Причиною затримок окремих рейсів стали тривалі загрози ворожих безпілотників. В "Укрзалізниці" попереджають, що час затримки розраховується автоматично та може змінюватися залежно від ситуації. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями руху поїздів.

Проїзд у приміських поїздах

Зазначимо, на Одещині змінилися тарифи на приміські поїзди. Область перейшла на шестизонову систему, за якою вартість квитка залежить від відстані поїздки. Ціна для кожної зони є фіксованою. Вартість проїзду становить:

30 грн за відстань до 50 км,

55 грн — за 51–90 км,

75 грн — за 91–130 км,

95 грн — за 131–170 км,

115 грн — за 171–250 км.

Поїздки на відстань понад 250 км коштують 150 грн.

В Укрзалізниці пояснили, що нова система має допомогти скоротити збитки від приміських перевезень і зберегти чинні маршрути та зупинки. Серед причин змін також назвали подорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів, а також проблеми з компенсаціями за перевезення пільговиків.

Зазначимо, в Одесі 23 листопада тимчасово зупинили рух трамваїв і тролейбусів через масштабне знеструмлення після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Щоб містяни могли пересуватися містом, збільшили кількість соціальних автобусів і запустили маршрути за схемами електротранспорту.

Також ми писали, що у грудні одесити зможуть безкоштовно залишати автомобілі на сезонних муніципальних парковках біля одеських пляжів. У центральній частині міста продовжать діяти платні майданчики. Крім звичайних штрафів за порушення правил стоянки, автомобілістам варто врахувати нові правила відповідальності за блокування трамваїв і тролейбусів.