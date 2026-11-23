На Одещині скасували низку приміських поїздів: терміни та напрямки
На Одещині 23 та 24 листопада зміниться рух приміських поїздів у колосівському напрямку. Частину рейсів тимчасово скасували, а один поїзд вирушить за зміненим маршрутом, що вплине на сполучення між населеними пунктами. Причина — відсутність напруги в контактній мережі. Пасажирам варто врахувати ці зміни під час планування поїздок.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську залізницю.
Які поїзди скасували 23 листопада
У неділю, 23 листопада, тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди
- №6401 Колосівка — Одеса-Головна;
- №6403 Мартинівська — Одеса-Головна;
- №6404 Одеса-Головна — Мартинівська;
- №6407 Мартинівська — Одеса-Головна;
- №6413 Помічна — Одеса-Головна;
- №6414 Одеса-Головна — Помічна;
- №6441 Помічна — Людмилівка.
Також зміниться маршрут поїзда №6332 Помічна — Знам'янка. Замість маршруту Колосівка — Знам'янка він прямуватиме з Помічної до Знам'янки.
Зміни на 24 листопада
У понеділок, 24 листопада, на маршрут не вийде приміський поїзд №6413 Помічна — Одеса-Головна. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти розклад і враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
Затримки поїздів
Станом на 11:00 ранку 23 листопада, за даними онлайн-табло "Укрзалізниці", затримуються поїзди, які прямують до Одеси та вирушають із міста.
До Одеси:
- №207/208 Харків — Одеса затримується на 4 год 39 хв. Прогнозований час прибуття — 14:08 замість 09:29.
- №053/054 Дніпро — Одеса затримується на 1 год 28 хв. Прогнозований час прибуття — 11:58 замість 10:30.
З Одеси:
- №763/764 Одеса — Київ затримується на 52 хв. Прогнозований час прибуття до Києва — 16:15 замість 15:23.
- №035/036 Одеса — Перемишль затримується на 36 хв. Прогнозований час прибуття — 12:56 замість 12:20.
- №037/038 Одеса — Ужгород затримується на 27 хв. Прогнозований час прибуття — 12:37 замість 12:10.
Найбільше запізнення серед цих рейсів має поїзд №207/208 сполученням Харків — Одеса. Причиною затримок окремих рейсів стали тривалі загрози ворожих безпілотників. В "Укрзалізниці" попереджають, що час затримки розраховується автоматично та може змінюватися залежно від ситуації. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями руху поїздів.
Проїзд у приміських поїздах
Зазначимо, на Одещині змінилися тарифи на приміські поїзди. Область перейшла на шестизонову систему, за якою вартість квитка залежить від відстані поїздки. Ціна для кожної зони є фіксованою. Вартість проїзду становить:
- 30 грн за відстань до 50 км,
- 55 грн — за 51–90 км,
- 75 грн — за 91–130 км,
- 95 грн — за 131–170 км,
- 115 грн — за 171–250 км.
Поїздки на відстань понад 250 км коштують 150 грн.
В Укрзалізниці пояснили, що нова система має допомогти скоротити збитки від приміських перевезень і зберегти чинні маршрути та зупинки. Серед причин змін також назвали подорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів, а також проблеми з компенсаціями за перевезення пільговиків.
Зазначимо, в Одесі 23 листопада тимчасово зупинили рух трамваїв і тролейбусів через масштабне знеструмлення після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Щоб містяни могли пересуватися містом, збільшили кількість соціальних автобусів і запустили маршрути за схемами електротранспорту.
Також ми писали, що у грудні одесити зможуть безкоштовно залишати автомобілі на сезонних муніципальних парковках біля одеських пляжів. У центральній частині міста продовжать діяти платні майданчики. Крім звичайних штрафів за порушення правил стоянки, автомобілістам варто врахувати нові правила відповідальності за блокування трамваїв і тролейбусів.