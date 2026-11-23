Поезд на рельсах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 23 и 24 ноября изменится расписание пригородных поездов в Колосовском направлении. Часть рейсов временно отменена, а один поезд будет следовать по измененному маршруту, что повлияет на транспортное сообщение между населенными пунктами. Причина — отсутствие напряжения в контактной сети. Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Одесскую железную дорогу.

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Какие поезда отменены 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, временно не будут курсировать следующие пригородные поезда

№6401 Колосовка — Одесса-Главная;

№6403 Мартыновская — Одесса-Главная;

№6404 Одесса-Главная — Мартыновская;

№6407 Мартыновская — Одесса-Главная;

№6413 Помичная — Одесса-Главная;

№6414 Одесса-Главная — Помочная;

№6441 Помичная — Людмиловка.

Также изменится маршрут поезда №6332 Помичная — Знаменка. Вместо маршрута Колосовка — Знаменка он будет следовать из Помичной в Знаменку.

Изменения на 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, на маршрут не выйдет пригородный поезд №6413 Помичная — Одесса-Главная. Пассажирам рекомендуется заранее проверять расписание и учитывать временные изменения при планировании поездок.

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Задержки поездов

По состоянию на 11:00 утра 23 ноября, по данным онлайн-табло "Укрзализныци", задерживаются поезда, следующие в Одессу и отправляющиеся из города.

В Одессу:

№207/208 Харьков — Одесса задерживается на 4 часа 39 минут. Прогнозируемое время прибытия — 14:08 вместо 09:29.

№053/054 Днепр — Одесса задерживается на 1 час 28 мин. Прогнозируемое время прибытия — 11:58 вместо 10:30.

Из Одессы:

№763/764 Одесса — Киев задерживается на 52 мин. Прогнозируемое время прибытия в Киев — 16:15 вместо 15:23.

№035/036 Одесса — Перемышль задерживается на 36 мин. Прогнозируемое время прибытия — 12:56 вместо 12:20.

№037/038 Одесса — Ужгород задерживается на 27 мин. Прогнозируемое время прибытия — 12:37 вместо 12:10.

Наибольшее опоздание среди этих рейсов имеет поезд №207/208 по маршруту Харьков — Одесса. Причиной задержек отдельных рейсов стали длительные угрозы со стороны вражеских беспилотников. В "Укрзализныце" предупреждают, что время задержки рассчитывается автоматически и может меняться в зависимости от ситуации. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями движения поездов.

Проезд в пригородных поездах

Отметим, что в Одесской области изменились тарифы на пригородные поезда. Область перешла на шестизональную систему, согласно которой стоимость билета зависит от расстояния поездки. Цена для каждой зоны является фиксированной. Стоимость проезда составляет:

30 грн за расстояние до 50 км,

55 грн — за 51–90 км,

75 грн — за 91–130 км,

95 грн — за 131–170 км,

115 грн — за 171–250 км.

Поездки на расстояние свыше 250 км стоят 150 грн.

В "Укрзализныце" пояснили, что новая система должна помочь сократить убытки от пригородных перевозок и сохранить действующие маршруты и остановки. Среди причин изменений также назвали подорожание электроэнергии, топлива и других ресурсов, а также проблемы с компенсациями за перевозку льготников.

Отметим, что в Одессе 23 ноября временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за масштабного отключения электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Чтобы горожане могли передвигаться по городу, увеличили количество социальных автобусов и запустили маршруты по схемам электротранспорта.

Также мы писали, что в декабре одесситы смогут бесплатно оставлять автомобили на сезонных муниципальных парковках возле одесских пляжей. В центральной части города продолжат действовать платные парковочные площадки. Помимо обычных штрафов за нарушение правил стоянки, автомобилистам следует учесть новые правила ответственности за блокирование трамваев и троллейбусов.