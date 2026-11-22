Промисловий генератор біля одного з будинків. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розглядають можливість встановлення власних джерел тепла та електроенергії в багатоквартирних будинках. Це дозволило б зменшити залежність мешканців від централізованого опалення, яке особливо вразливе під час атак росіян. Міська влада готова обговорювати фінансову підтримку ОСББ, які захочуть долучитися до такого проєкту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міської влади Одеси.

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Опалення будинків

Під час зустрічі з представниками ОСББ керівництво міськради та очільники районів запропонували розглянути децентралізацію теплопостачання. Ідея полягає в тому, щоб житлові будинки мали власні джерела тепла й електроенергії та менше залежали від загальноміських мереж. У міській владі пояснюють, що війна виявила слабкі місця централізованого опалення. Тому Одеса має заздалегідь шукати альтернативні рішення, які допоможуть забезпечувати мешканців теплом у складних умовах.

Як приклад, учасники зустрічі навели Ужгород, Харків і Миколаїв, де вже працюють над подібними рішеннями. Їхній досвід планують вивчити, перш ніж визначати, які технології доцільно застосовувати в Одесі.

Хто оплачуватиме нове обладнання

Поки що йдеться лише про пропозицію, а не про затверджену програму переобладнання будинків. Спочатку фахівці мають оцінити технічні можливості кожної багатоповерхівки, підготувати проєкти та розрахувати вартість робіт. Для цього планують залучити спеціалізовані проєктні організації. Від результатів їхніх розрахунків залежатиме, які будинки зможуть перейти на альтернативне теплопостачання та скільки це коштуватиме. Міська влада заявила про готовність долучитися до підготовки таких проєктів і розглянути можливість фінансової компенсації для ОСББ. Однак її розмір, умови отримання та джерела фінансування поки не визначені.

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Коли ухвалять рішення

Представники міськради та ОСББ домовилися знову зустрітися через два тижні. До цього часу сторони мають опрацювати можливі варіанти децентралізації опалення, щоб наступне обговорення стосувалося вже конкретних пропозицій. Наразі невідомо, які саме будинки можуть першими долучитися до проєкту та коли розпочнеться встановлення обладнання. Остаточні рішення залежатимуть від технічних розрахунків і фінансових можливостей.

Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі через пошкодження енергомереж після атак росіян виникли масштабні перебої зі світлом, водою та теплопостачанням. Місто тимчасово залишилося без трамваїв і тролейбусів, а школи наступного тижня працюватимуть дистанційно. Для жителів організували підвезення води та додаткові автобусні маршрути.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки одесити платитимуть за світло, воду, опалення та проїзд у грудні. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 гривні за кВт·год. Для будинків з електроопаленням за встановлених умов діятиме пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год. Водночас вартість одного кубометра води становить 36,70 грн із ПДВ. За водовідведення потрібно сплатити ще 28,83 грн. За опалення у грудні одесити платитимуть — 1 813,94 грн за гігакалорію. А для бюджетних установ, підприємств і релігійних організацій затвердили інші розцінки. Одна поїздка в одеському трамваї або тролейбусі коштує 15 гривень. У міських маршрутках пасажири платять 25 гривень. Таку ціну запровадили 27 червня 2026 року. До підвищення проїзд коштував 20 гривень.