Промышленный генератор возле одного из домов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе рассматривают возможность установки собственных источников тепла и электроэнергии в многоквартирных домах. Это позволило бы снизить зависимость жильцов от централизованного отопления, которое особенно уязвимо во время атак россиян. Городские власти готовы обсуждать финансовую поддержку ОСМД, которые захотят присоединиться к такому проекту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение городских властей Одессы.

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Отопление домов

Во время встречи с представителями ОСМД руководство горсовета и главы районов предложили рассмотреть вопрос о децентрализации теплоснабжения. Идея заключается в том, чтобы жилые дома имели собственные источники тепла и электроэнергии и меньше зависели от общегородских сетей. В городских властях объясняют, что война выявила слабые места централизованного отопления. Поэтому Одесса должна заранее искать альтернативные решения, которые помогут обеспечивать жителей теплом в сложных условиях.

В качестве примера участники встречи привели Ужгород, Харьков и Николаев, где уже работают над подобными решениями. Их опыт планируют изучить, прежде чем определять, какие технологии целесообразно применять в Одессе.

Кто будет оплачивать новое оборудование

Пока речь идет лишь о предложении, а не об утвержденной программе переоборудования домов. Сначала специалисты должны оценить технические возможности каждого многоэтажного дома, подготовить проекты и рассчитать стоимость работ. Для этого планируется привлечь специализированные проектные организации. От результатов их расчетов будет зависеть, какие дома смогут перейти на альтернативное теплоснабжение и сколько это будет стоить. Городские власти заявили о готовности присоединиться к подготовке таких проектов и рассмотреть возможность финансовой компенсации для ОСМД. Однако ее размер, условия получения и источники финансирования пока не определены.

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Когда будет принято решение

Представители горсовета и ОСМД договорились встретиться снова через две недели. К этому времени стороны должны проработать возможные варианты децентрализации отопления, чтобы следующее обсуждение касалось уже конкретных предложений. Пока неизвестно, какие именно дома могут первыми присоединиться к проекту и когда начнётся установка оборудования. Окончательные решения будут зависеть от технических расчётов и финансовых возможностей.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе из-за повреждения энергосетей после атак россиян возникли масштабные перебои с электричеством, водой и теплоснабжением. Город временно остался без трамваев и троллейбусов, а школы на следующей неделе будут работать дистанционно. Для жителей организовали подвоз воды и дополнительные автобусные маршруты.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за свет, воду, отопление и проезд в декабре. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч. В то же время стоимость одного кубометра воды составляет 36,70 грн с НДС. За водоотведение нужно заплатить еще 28,83 грн. За отопление в декабре одесситы будут платить — 1 813,94 грн за гигакалорию. А для бюджетных учреждений, предприятий и религиозных организаций утвердили другие расценки. Одна поездка в одесском трамвае или троллейбусе стоит 15 гривен. В городских маршрутках пассажиры платят 25 гривен. Такая цена была введена 27 июня 2026 года. До повышения проезд стоил 20 гривен.