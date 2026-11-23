Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Одесса постепенно восстанавливается после российских ударов по энергетической инфраструктуре. В городе уже восстановили водоснабжение и электроснабжение критически важных объектов, а коммунальщики продолжают восстанавливать теплоснабжение. В то же время из-за нехватки электроэнергии трамваи и троллейбусы пока не курсируют, а для пассажиров организовано автобусное сообщение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и Департамент образования и науки Одесского городского совета.

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Какова ситуация в Одессе

Последние несколько дней Одесса и область переживают сложный период из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Под ударами оказались линии электропередачи, подстанции и магистральная сеть, обеспечивающая передачу электроэнергии в Одессу и прилегающие населенные пункты. Президент Украины Владимир Зеленский после селекторного совещания по ликвидации последствий российских ударов сообщил, что ситуация в регионе остается крайне сложной.

"Россияне специально выжидают и повторно атакуют линии после восстановления, а также выявляют альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их. Мы противодействуем", — подчеркнул президент.

Он добавил, что во время совещания обсудили с министром энергетики и другими правительственными чиновниками ускорение ремонтных работ.

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Масштаб разрушений значителен, поэтому восстановление требует времени. В то же время энергетикам и другим задействованным службам уже удалось восстановить электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры и части потребителей.

В Одессе и Одесском районе продолжают действовать экстренные отключения без графиков. Повреждённое оборудование пока не позволяет одновременно обеспечить электроэнергией всех потребителей.

Вода и отопление

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко рассказал, что последние двое суток для города были особенно сложными из-за последствий российских ударов.

"Последние сутки для Одессы действительно очень сложные. В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в области город остаётся без электро-, тепло- и водоснабжения. Энергетики и коммунальные службы круглосуточно прилагают усилия, чтобы вернуть город к нормальной жизни", — отметил он.

По словам Красиленко, благодаря резервному питанию водоснабжение уже восстановлено во всех районах Одессы. Однако в некоторых многоэтажных домах возможны перебои из-за проблем с подкачкой воды. В настоящее время определяются адреса, где для стабильной работы системы необходимо подключить генераторы.

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, продолжается восстановление отопления. Из 11 крупных котельных Одессы уже работают девять, еще две котельные и ТЭЦ находятся на этапе запуска. Кроме того, работают 130 малых котельных, а ещё 18 должны запустить в ближайшее время. На данный момент тепло уже подано 186 тысячам абонентов. Временно без отопления остаются около 79 тысяч потребителей.

Как будут работать школы и детские сады

Из-за перебоев с электроснабжением все школы и детские сады Одессы временно перешли на дистанционное обучение. В то же время в учреждениях уже начали восстанавливать отопление. По информации городских властей, школы и детские сады, в которых 23 ноября возобновили теплоснабжение, 24 ноября будут работать в обычном режиме. Родителям рекомендуют уточнять информацию о работе конкретного учреждения непосредственно в его администрации.

Как работает транспорт

Из-за нехватки электроэнергии одесские трамваи и троллейбусы пока не курсируют. Для перевозки пассажиров на маршруты вышли социальные автобусы. Частные перевозчики также увеличили количество автобусов. Больницы Одессы обеспечены резервными источниками питания и продолжают работать. Для поддержки жителей в городе круглосуточно открыт 291 Пункт непоколебимости. Там можно согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом.

В области также продолжают работать «Пункты непоколебимости». Адреса ближайших пунктов можно найти на официальном сайте.

Какие ограничения действуют в других областях

Во время селекторного совещания Владимир Зеленский также заслушал доклады о ситуации с энергоснабжением в Днепре и области, в Харьковской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Отдельно обсудили привлечение сил для решения проблем в Славянске и Краматорске.

В то же время 23 ноября в некоторых областях Украины действуют плановые ограничения электроснабжения. Для промышленных потребителей применяются графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от одной до четырёх очередей. Актуальную информацию необходимо проверять на официальных страницах операторов систем распределения.

Украина ускоряет получение ПВО

Отдельно президент поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны активизировать взаимодействие с международными партнерами, чтобы ускорить поставки систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, есть конкретные страны, которые могут помочь Украине. Также он подчеркнул необходимость преодолеть задержки с поставками американских ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3.

Кроме того, Главное управление разведки доложило об обновленных российских планах ударов. Президент обсудил их с Главнокомандующим ВСУ и подчеркнул необходимость полного выполнения поставленных задач по защите страны.

Отметим, что в Одессе рассматривают возможность установки собственных источников тепла и электроэнергии в многоквартирных домах. Это позволило бы уменьшить зависимость жителей от централизованного отопления, которое особенно уязвимо во время атак россиян. Городские власти готовы обсуждать финансовую поддержку ОСМД, которые захотят присоединиться к такому проекту.

Кроме того, в Одесской области 23 и 24 ноября изменилось движение пригородных поездов в Колосовском направлении. Часть рейсов временно отменена, а один поезд будет следовать по измененному маршруту, что повлияет на сообщение между населенными пунктами. Причина — отсутствие напряжения в контактной сети. Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.