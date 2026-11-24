Пункт незламності в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після масованої російської атаки 20 листопада Одеса вже пяту добу живе в умовах масштабних відключень електроенергії. Через пошкодження магістральних мереж у місті діють екстрені відключення без графіків. За даними Одеської міської військової адміністрації, у місті працює 278 пунктів незламності. Влада запевняє, що всі локації доступні цілодобово. Проте чи відповідає це реальній ситуації?

Журналісти Новини.LIVE вирушили перевірити пункти незламності в Одесі, аби з’ясувати, чи готові вони приймати містян, які вже кілька діб живуть без світла після російських обстрілів.

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Пункт незламності КП ЖКС "Фонтанський"

Пункт незламності на Пироговській, 3, який належить КП ЖКС "Фонтанський", за офіційними даними має вміщувати до 80 людей. На сайті Одеської міської ради зазначено, що він працює цілодобово та обладнаний генератором потужністю 5,4 кВт.



Аптечка в пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

Здавалося б, усе необхідне для допомоги одеситам під час блекауту передбачили. Однак на місці журналістів зустріли зачинені двері. Потрапити всередину вдалося не одразу. Лише за деякий час із приміщення вийшов працівник, який допоміг відчинити пункт. Хоча він має працювати цілодобово.

Пункт незламності на Пироговській 3. Фото: Новини.LIVE

Усередині журналісти побачили кілька подовжувачів, стільців, аптечку, розмальовки для дітей, воду, цукор, чай та печиво. Був і термопот, щоб відвідувачі могли зробити собі гарячий чай чи каву. Щоправда, на момент нашого візиту все обладнання було вимкнене, тож пункт ще потрібно було підготувати до прийому людей. А це означає, що одеситам, які прийшли б сюди по допомогу, довелося б чекати.

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Термопот та подовжувачі в пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

Пункт незламності бізнесу

Під час тривалого блекауту підтримати одеситів намагається і бізнес. Одна з мереж супермаркетів на проспекті облаштувала для відвідувачів простір, де можна зарядити гаджети, зігрітися та скористатися гарячою водою. Хоча сам пункт незламності невеликий, він став додатковою можливістю для містян отримати необхідну допомогу, не чекаючи відновлення електропостачання вдома.

"Будь-яка людина, якій потрібна наша допомога у зв'язку з відсутністю електропостачання, може прийти до нас та підзарядити свої зарядні мобільні пристрої, а також повербанки. В день до нас приходить близько 30-40, але так як люди міняються. Одні приходять, інші уходять. Для них тут є і чайник, і водичка, якщо потрібно щось розігріти, ми пропонуємо ці послуги. За останні дні десь 50 людей, так точно приходили", — каже директорка магазину Ганна Дяченко.

Директорка магазину Ганна Дяченко про пункт незламності. Фото: Новини.LIVE

В просторі є кілька стільців, мікрохвильова піч, чайник і розетки, щоб зарядити найнеобхідніше. Навіть кілька облаштованих місць із доступом до електрики можуть суттєво полегшити повсякденне життя людей під час відключень, хоча й тут є зауваження.

"Я тут не перший рік, недалеко живу. В нас вже другу добу немає світла. Сьогодні вперше прийшов, просто вдома все розрядилось. А так один раз на добу доводиться приходити. Я тут не бачив щоб сильно проблеми були, хіба що при вході дуже незручно: є кілька розеток, але коли люди стоять, то вхідні двері постійно відкриваються", — пояснює одесит Володимир.

Одесит Володимир про умови в пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

Пункт незламності в ліцеї

На базі одного з одеських ліцеїв на проспекті Шевченка працює пункт незламності. Як повідомляють на офіційному сайті Одеської міської ради, його забезпечили бензиновим генератором, інфрачервоними обігрівачами, доступом до інтернету, аптечками, електрочайниками та подовжувачами. Також тут передбачили окремі зони для відпочинку, дитячих ігор та матерів із немовлятами. Сам пункт незламності, за словами директорки закладу, може одночасно прийняти близько 200 відвідувачів.

"Враховуючи потужність нашого генератора, ми дозволяємо заряджати усі пристрої, окрім потужних зарядних станцій. Під час блекауту протягом двох днів відвідали пункт незламності близько 100 осіб. На сьогоднішній день він повністю усім забезпечений", — коментує директорка Одеського ліцею Олена Паланчук.

Директорка ліцею Олена Паланчук про пункт незламності. Фото: Новини.LIVE

Під час перевірки журналісти побачили кілька рядів столів із розетками та подовжувачами, яких тут навіть є в запасі. Перед заряджанням пристроїв відвідувачі мають записатися до журналу. Окрім цього, люди можуть випити води, приготувати чай чи каву та пригоститися смаколиками. Для дітей облаштували творчий куточок із розмальовками, а для батьків із немовлятами — місце, де можна переповити дитину або вкласти її спати. Серед відвідувачів — одеситка Вікторія, яка прийшла разом із сином.

"Ми тут поруч живемо, це для нас дуже зручно. Дитина навчається в цій школі, наш будинок зовсім поруч. Нам дуже зручно тут, звісно. Куди йти, по такій погоді, то дощ, то щось ще. А так дуже зручно. Ми прийшли пограли, розмальовки розмальовували перед цим, поки заряджається. Вже друга доба пішла без світла. І води не було, і вчора хоч воду нам дали, не було ні світла, ні води, ні опалення, ні інтернету, ні зв'язку, — нічого. Тут все є: тепло, є чим нам розважатися, водичка. Хочеш на стільці, хочеш на диванчику сиди. Все добре", — ділиться Вікторія.

Вікторія про умови в пункті незламності на базі ліцею. Фото: Новини.LIVE



Тривалі відключення змушують одеситів повертатися до пунктів незламності знову і знову. Для когось це вже стало частиною повсякденного життя під час блекауту.

"Не було світла в суботу та неділю. Я прийшла заряджати все що можу. Вже вдруге. Зазвичай чимало людей, також дуже привітні і в принципі тут добре ставляться. Розеток на всіх вистачає, навіть є зайві іноді", — зазначає одеситка Ольга.

Одеситка Ольга про блекаут і умови. Фото: Новини.LIVE

Під час візиту журналістів електропостачання вже відновили, тому частина людей розійшлася. Однак деякі відвідувачі залишилися, щоб завершити свої справи. Для мешканців навколишніх будинків пункт став зручним місцем, де можна попрацювати, зробити уроки з дітьми та провести час у теплі.

Пункт незламності на базі ліцею. Фото: Новини.LIVE

Пункт незламності під домом необов'язково може забезпечити всім необхідним. Ми перевірили 3, серед яких найкращі умови пропонує Одеському ліцею, а пункт за який відповідає КП ЖКС "Фонтанський" взагалі було зачинено. Бізнес активно доєднується до того, щоб допомагати мешканцям під час блекаутів, тому навіть невеликі магазини намагаються створити можливості підзарядити телефони і повербанки. Але фактично поки в одному місці людям справді є де зігрітися та зарядити телефони, в іншому навіть потрапити всередину виявилося непросто.

Раніше ми писали, як в Одесі пропонують змінити систему опалення багатоквартирних будинків. ОСББ можуть отримати власні джерела тепла й електроенергії, а міська влада розглядає можливість часткової компенсації витрат.

Також Новини.LIVE розповідали про масштабні перебої зі світлом, водою та теплом в Одесі після пошкодження енергомереж. Через знеструмлення школи перевели на дистанційне навчання, електротранспорт зупинили, а для містян організували підвезення води та додаткові автобуси.