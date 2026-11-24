Пункт обогрева в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После массированной российской атаки 20 ноября Одесса уже пятые сутки живет в условиях масштабных отключений электроэнергии. Из-за повреждений магистральных сетей в городе действуют экстренные отключения без графиков. По данным Одесской городской военной администрации, в городе работает 278 пунктов обогрева. Власти уверяют, что все локации доступны круглосуточно. Однако соответствует ли это реальной ситуации?

Журналисты Новини.LIVE отправились проверить пункты стойкости в Одессе, чтобы выяснить, готовы ли они принимать горожан, которые уже несколько суток живут без света после российских обстрелов.

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Пункт стойкости КП ЖКС "Фонтанский"

Пункт устойчивости на Пироговской, 3, принадлежащий КП ЖКС "Фонтанский", по официальным данным, рассчитан на размещение до 80 человек. На сайте Одесского городского совета указано, что он работает круглосуточно и оборудован генератором мощностью 5,4 кВт.

Аптечка в пункте стойкости. Фото: Новини.LIVE

Казалось бы, всё необходимое для оказания помощи одесситам во время блэкаута предусмотрено. Однако на месте журналистов встретили закрытые двери. Попасть внутрь удалось не сразу. Лишь спустя некоторое время из помещения вышел сотрудник, который помог открыть пункт. Хотя он должен работать круглосуточно.

Пункт стойкости на Пироговской, 3. Фото: Новини.LIVE

Внутри журналисты увидели несколько удлинителей, стульев, аптечку, раскраски для детей, воду, сахар, чай и печенье. Был и термос, чтобы посетители могли приготовить себе горячий чай или кофе. Правда, на момент нашего визита всё оборудование было выключено, поэтому пункт ещё нужно было подготовить к приёму людей. А это означает, что одесситам, которые пришли бы сюда за помощью, пришлось бы ждать.

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Термос и удлинители в пункте стойкости. Фото: Новини.LIVE

Пункт стойкости бизнеса

Во время длительного блэкаута поддержать одесситов пытается и бизнес. Одна из сетей супермаркетов на проспекте обустроила для посетителей пространство, где можно зарядить гаджеты, согреться и воспользоваться горячей водой. Хотя сам пункт стойкости небольшой, он стал дополнительной возможностью для горожан получить необходимую помощь, не дожидаясь восстановления электроснабжения дома.

"Любой человек, которому нужна наша помощь в связи с отсутствием электроснабжения, может прийти к нам и подзарядить свои мобильные устройства, а также внешние аккумуляторы. В день к нам приходит около 30–40 человек, но люди постоянно сменяют друг друга. Одни приходят, другие уходят. Для них здесь есть и чайник, и вода, если нужно что-то разогреть, мы предлагаем эти услуги. За последние дни где-то 50 человек, точно приходили", — говорит директор магазина Анна Дяченко.

Директор магазина Анна Дяченко о пункте стойкости. Фото: Новини.LIVE

В помещении есть несколько стульев, микроволновая печь, чайник и розетки, чтобы зарядить самое необходимое. Даже несколько оборудованных мест с доступом к электричеству могут существенно облегчить повседневную жизнь людей во время отключений, хотя и здесь есть замечания.

"Я здесь не первый год, живу неподалеку. У нас уже вторые сутки нет света. Сегодня впервые пришел, просто дома всё разрядилось. А так один раз в сутки приходится приходить. Я здесь не заметил, чтобы были какие-то серьезные проблемы, разве что у входа очень неудобно: есть несколько розеток, но когда люди стоят, то входная дверь постоянно открывается", — объясняет одессит Владимир.

Одессит Владимир об условиях в пункте непоколебимости. Фото: Новини.LIVE

Пункт стойкости в лицее

На базе одного из одесских лицеев на проспекте Шевченко работает пункт стойкости. Как сообщается на официальном сайте Одесского городского совета, его оснастили бензиновым генератором, инфракрасными обогревателями, доступом к интернету, аптечками, электрочайниками и удлинителями. Также здесь предусмотрены отдельные зоны для отдыха, детских игр и мам с грудными детьми. Сам пункт стойкости, по словам директора учреждения, может одновременно принять около 200 посетителей.

"Учитывая мощность нашего генератора, мы позволяем заряжать все устройства, кроме мощных зарядных станций. Во время отключения электричества в течение двух дней пункт стойкости посетили около 100 человек. На сегодняшний день он полностью обеспечен всем необходимым", — комментирует директор Одесского лицея Елена Паланчук.

Директор лицея Елена Паланчук о пункте стойкости. Фото: Новини.LIVE

Во время проверки журналисты увидели несколько рядов столов с розетками и удлинителями, которых здесь даже есть в запасе. Перед зарядкой устройств посетители должны записаться в журнал. Кроме того, люди могут выпить воды, приготовить чай или кофе и угоститься вкусностями. Для детей оборудовали творческий уголок с раскрасками, а для родителей с младенцами — место, где можно перепеленать ребёнка или уложить его спать. Среди посетителей — одесситка Виктория, которая пришла вместе с сыном.

"Мы здесь рядом живем, это для нас очень удобно. Ребенок учится в этой школе, наш дом совсем рядом. Нам здесь, конечно, очень удобно. Куда идти в такую погоду — то дождь, то что-то еще. А так очень удобно. Мы пришли поиграть, перед этим раскрашивали раскраски, пока заряжается. Уже вторые сутки как нет света. И воды не было, и вчера, хотя воду нам дали, не было ни света, ни воды, ни отопления, ни интернета, ни связи — ничего. Здесь всё есть: тепло, есть чем нам развлечься, водичка. Хочешь на стуле, хочешь на диванчике сиди. Всё хорошо", — делится Виктория.

Виктория об условиях в пункте стойкости на базе лицея. Фото: Новини.LIVE



Длительные отключения заставляют одесситов возвращаться в пункты стойкости снова и снова. Для кого-то это уже стало частью повседневной жизни во время блэкаута.

"Не было света в субботу и воскресенье. Я пришла заряжать всё, что могу. Уже во второй раз. Обычно здесь немало людей, они очень приветливые и в принципе к нам хорошо относятся. Розеток хватает на всех, иногда даже бывают лишние", — отмечает одесситка Ольга.

Одесситка Ольга о блэкауте и условиях. Фото: Новини.LIVE

Во время визита журналистов электроснабжение уже восстановили, поэтому часть людей разошлась. Однако некоторые посетители остались, чтобы закончить свои дела. Для жителей окрестных домов пункт стал удобным местом, где можно поработать, сделать уроки с детьми и провести время в тепле.

Пункт стойкости на базе лицея. Фото: Новини.LIVE

Пункт стойкости под домом не всегда может обеспечить всем необходимым. Мы проверили три таких пункта, среди которых лучшие условия предлагает Одесский лицей, а пункт, за который отвечает КП ЖКС "Фонтанский", вообще был закрыт. Бизнес активно присоединяется к помощи жителям во время блэкаутов, поэтому даже небольшие магазины стараются создать возможности для подзарядки телефонов и повербанков. Но на самом деле пока в одном месте людям действительно есть где согреться и зарядить телефоны, в другом даже попасть внутрь оказалось непросто.

Ранее мы писали о том, как в Одессе предлагают изменить систему отопления многоквартирных домов. ОСМД могут получить собственные источники тепла и электроэнергии, а городские власти рассматривают возможность частичной компенсации расходов.

Также Новини.LIVE рассказывали о масштабных перебоях со светом, водой и теплом в Одессе после повреждения энергосетей. Из-за отключения электричества школы перевели на дистанционное обучение, электротранспорт остановили, а для горожан организовали подвоз воды и дополнительные автобусы.