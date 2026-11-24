Мужчина проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе стабильная работа системы отопления зависит не только от электроэнергии и газа, но и от наличия воды. Даже автономные установки на крупных котельных не смогут полноценно функционировать без водоснабжения. В то же время город получает воду из одного источника, что создает дополнительные риски во время российских атак.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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Отопление в Одессе

Несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением, теплоснабжение в Одессе продолжает работать. Одной из причин этого является наличие на крупных котельных когенерационных установок. Они производят электроэнергию из газа и позволяют обеспечивать автономную работу объектов тепловой инфраструктуры. В то же время такая система зависит от стабильного водоснабжения. Без воды возможности когенерационных установок не помогут полноценно обеспечивать город теплом. Петр Обухов пояснил, что Одесса обладает определенным уровнем энергетической автономии, однако она не может функционировать без воды.

"Сейчас она работает, сейчас вода есть. В принципе, когда есть вода, обеспечить теплоснабжение возможно. Потому что у нас есть крупные когенерационные установки, которые вырабатывают электричество из газа. И они установлены на крупных котельных. И, в принципе, вот такой уровень автономии есть. Но без воды он не имеет смысла", — отметил депутат.

Обеспечение водой

Во время масштабных перебоев с электроснабжением в Одессе возникли проблемы и с водоснабжением. Когда водоканал не работал, городские власти задействовали резервный план. В частности, коммунальные службы подвозили техническую воду к специальным цистернам, размещенным по определенным адресам. Также в городе есть бюветы, оборудованные генераторами. Они могут продолжать работать даже тогда, когда нет централизованного электроснабжения. Однако их количества недостаточно, чтобы обеспечить потребности всех жителей. Обухов подчеркнул, что городские власти использовали доступные им возможности, но кардинально изменить ситуацию они не могли.

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"Это у нас стандартный протокол. Когда не работает водоканал, у нас есть такие цистерны с технической водой, есть адреса, по которым они стоят, и коммунальное предприятие подвозит туда воду. У нас есть бюветы, однако их совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить весь город", — рассказал депутат.

По его словам, во время отсутствия водоснабжения работа бюветов продолжалась до 22:00.

Одесса уязвима из-за отсутствия воды

Одесса остается уязвимой к перебоям с водоснабжением, поскольку весь город получает воду из одного источника — реки Днестр. Она расположена примерно в 60 километрах от города. Из-за такой зависимости создать запасы воды, которых хватило бы для нужд всех жителей, практически невозможно. Петр Обухов пояснил, что именно эта особенность водоснабжения создает дополнительные риски для города во время масштабных отключений.

"Вопрос о запасах воды не имеет смысла, потому что у нас вся вода в городе поступает из реки Днестр, расположенной в 60 километрах от города. И именно поэтому существует уязвимость, ведь это единственная точка, от которой всё зависит. И создать какие-то запасы для всего города просто невозможно", — отметил депутат.

Пункты устойчивости

Во время перебоев с электроснабжением в городе также действовали пункты устойчивости. Для этого использовались помещения районных администраций, центров предоставления административных услуг и различных коммунальных учреждений. К работе в таком режиме присоединились и магазины, и торговые центры. По словам Обухова, механизм работы таких пунктов в Одессе уже отработан. Поэтому их развертывание не стало чем-то необычным для города, ведь подобный опыт у жителей был и прошлой зимой.

Депутат отметил, что городские учреждения и частные заведения переходили в режим пунктов устойчивости, чтобы люди могли воспользоваться необходимой помощью во время отключений.

"Это также отработанная технология. У нас райадминистрации, ЦНАПы, различные коммунальные учреждения — все они переходят в такой режим пунктов устойчивости, так же как магазины и торговые центры. Я бы не сказал, что это было каким-то шоком или чем-то уже необычным. Это было как обычно, как прошлой зимой, к сожалению", — подытожил Петр Обухов.

Ранее мы сообщали, что в Одессе рассматривают возможность установки собственных источников тепла и электроэнергии в многоквартирных домах. Это позволило бы уменьшить зависимость жителей от централизованного отопления, которое особенно уязвимо во время атак россиян. Городские власти готовы обсуждать финансовую поддержку ОСМД, которые захотят присоединиться к такому проекту.

Также мы писали, что в Одессе утвердили тарифы на отопительный сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость тепла оставили на уровне, действовавшем до полномасштабного вторжения. Для бюджетных учреждений и предприятий установили другие расценки. Сколько заплатят жильцы квартир в декабре, будет зависеть от объема потребленного тепла.