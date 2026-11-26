Палаюче судно в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські війська продовжують атакувати Одесу та морську інфраструктуру регіону. У ніч проти 26 листопада під ударом опинилися два іноземні цивільні судна, які перевозили понад 100 тисяч тонн зерна. Вдень росіяни знову атакували місто реактивними безпілотниками. Цього разу постраждала інфраструктура Одеси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

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Атака на судна із зерном

У ніч проти 26 листопада російські війська атакували два іноземні цивільні судна поблизу Одеси. Обидва кораблі перевозили зерно, а загальний обсяг вантажу перевищував 100 тисяч тонн. За словами прем'єр-міністра, росіяни завдали ударів по суднах, які перебували в морі поблизу Одеси.

"У морі поблизу Одеси росіяни атакували два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тисяч тонн зерна", — зазначив він.

Наразі не повідомляється, під якими прапорами ходили судна, які пошкодження вони отримали та чи постраждали члени екіпажів.

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Удар по Одесі

Вдень 26 листопада російські війська атакували Одесу. Ворог застосував реактивні безпілотники. Повітряну тривогу в місті оголошували кілька разів. Унаслідок удару постраждала інфраструктура. Наразі інформацію про масштаби пошкоджень та інші можливі наслідки атаки уточнюють.

Удари по інших регіонах України

Цієї ночі російські війська також атакували Київ та сім областей України. Під ударом опинилися об'єкти водопостачання, теплові мережі, промислові підприємства, торговельні центри та житлові будинки.

Раніше ми повідомляли про атаку росіян на комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. На початку жовтня стало відомо, що внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. На борту спалахнула пожежа в надбудові судна. Ця атака стала ще одним випадком ураження цивільного торговельного флоту в Чорному морі.

Також ми розповідали й про вантажне судно Emil, яке після російської атаки залишилося без екіпажу. Плавзасіб втратив здатність маневрувати та почав дрейфувати під впливом морських течій. П'ятого жовтня він рухався в напрямку виключної економічної зони Болгарії. Болгарські військові стежили за судном і попереджали інших моряків про небезпеку.