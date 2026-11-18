Президент України Володимир Зеленський під час доповідей по безпековій ситуації 18 листопада 2026 року. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення безпекової ситуації в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту. Розвідка і військові доповіли про плани Росії, а також визначили потреби для посилення захисту суден і портів. Окремо йшлося про взаємодію із сусідніми країнами та підтримку українського аграрного сектору.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у середу, 18 листопада.

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Зеленський заслухав доповіді щодо планів Росії та захисту портів

За словами Володимира Зеленського, під час обговорення розглянули два питання: інформацію розвідки та військових щодо планів РФ і додаткові сили та засоби, необхідні для захисту суден і портів. Для посилення безпеки також визначили завдання дипломатичній команді та урядовцям.

"Були доповіді по безпековій ситуації в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту. Перше: були доповіді розвідки й військових щодо російських планів.

Друге: визначили, які додаткові сили й засоби потрібні, щоб дати більше захисту суднам та портам. Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців", — поінформував лідер.

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Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні пошкоджено або знищено 1 223 об'єкти портової інфраструктури та 297 цивільних суден. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури під час підготовки шостої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA6). Також у відомстві зазначили, що в окремі періоди через російські атаки перевалка вантажів у портах Великої Одеси скорочувалася більш ніж у 15 разів.

Україна посилюватиме транскордонну взаємодію із сусідами

Ще однією темою доповідей стала співпраця із сусідніми країнами. Зеленський наголосив, що головним завданням є посилення безпеки причорноморських міст і громад, а також підтримка українських аграріїв:

"Третє: були доповіді по транскордонній взаємодії із сусідами. Головне — дати більше безпеки нашим причорноморським містам і громадам та підтримати українських аграріїв".

Зеленський розповів про підготовку системи підтримки аграріїв

Глава держави також повідомив про зустріч із фермерами та представниками українського аграрного бізнесу. За його словами, під час неї обговорили кроки, які мають допомогти аграрному сектору підготуватися до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідні ресурси. Наразі готують відповідну систему дій.

"Ми говорили на зустрічі з фермерами та представниками українського аграрного бізнесу про кроки, які можуть допомогти. Готуємо відповідну систему дій. В тому числі для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!", — підсумував лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що в територіальних водах Румунії російський безпілотник атакував вантажне судно, яке прямувало до України, екіпаж не постраждав. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що російська агресія поширює загрози за межі України. За його словами, Росія майже щодня запускає ударні дрони з окупованого Криму, а українські військові протидіють атакам і завдають ударів по інфраструктурі їх виробництва.

Новини.LIVE писали, що російські атаки на судна в Чорному морі створюють загрозу для українського аграрного експорту. Україна разом із міжнародними партнерами опрацьовує створення системи супроводу кораблів за допомогою різних типів безпілотників. Президент Володимир Зеленський сподівається, що реалізувати цей проєкт вдасться найближчим часом.