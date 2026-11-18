Президент Украины Владимир Зеленский во время докладов о ситуации с безопасностью 18 ноября 2026 года. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении ситуации с безопасностью в Чёрном море и на маршрутах экспорта зерна. Разведка и военные доложили о планах России, а также определили потребности для усиления защиты судов и портов. Отдельно речь шла о взаимодействии с соседними странами и поддержке украинского аграрного сектора.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в среду, 18 ноября.

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Зеленский заслушал доклады о планах России и защите портов

По словам Владимира Зеленского, в ходе обсуждения рассмотрели два вопроса: информацию разведки и военных о планах РФ и дополнительные силы и средства, необходимые для защиты судов и портов. Для усиления безопасности также определили задачи дипломатической команде и правительственным чиновникам.

"Были доклады о ситуации с безопасностью в Черном море и на маршрутах экспорта зерна. Во-первых: были доклады разведки и военных о российских планах.

Во-вторых: определили, какие дополнительные силы и средства необходимы, чтобы обеспечить более надежную защиту судов и портов. Есть соответствующие задачи для нашей дипломатической команды и правительственных чиновников", — сообщил лидер.

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Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину повреждены или уничтожены 1 223 объекта портовой инфраструктуры и 297 гражданских судов. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры в ходе подготовки шестой экспресс-оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA6). Также в ведомстве отметили, что в отдельные периоды из-за российских атак перевалка грузов в портах Большой Одессы сокращалась более чем в 15 раз.

Украина будет усиливать трансграничное взаимодействие с соседями

Еще одной темой докладов стало сотрудничество с соседними странами. Зеленский подчеркнул, что главной задачей является усиление безопасности причерноморских городов и общин, а также поддержка украинских аграриев:

"Третье: были доклады о трансграничном взаимодействии с соседями. Главное — обеспечить большую безопасность нашим причерноморским городам и общинам и поддержать украинских аграриев".

Зеленский рассказал о подготовке системы поддержки аграриев

Глава государства также сообщил о встрече с фермерами и представителями украинского аграрного бизнеса. По его словам, в ходе встречи обсудили меры, которые должны помочь аграрному сектору подготовиться к посевной кампании следующего года и аккумулировать необходимые ресурсы. Сейчас готовится соответствующая система действий.

"Мы говорили на встрече с фермерами и представителями украинского аграрного бизнеса о мерах, которые могут помочь. Готовим соответствующую систему действий. В том числе для того, чтобы помочь аграрному сектору подготовиться к посевной кампании следующего года и накопить необходимые ресурсы. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!", — подытожил лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в территориальных водах Румынии российский беспилотник атаковал грузовое судно, следовавшее в Украину, экипаж не пострадал. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что российская агрессия распространяет угрозы за пределы Украины. По его словам, Россия почти ежедневно запускает ударные дроны с оккупированного Крыма, а украинские военные противодействуют атакам и наносят удары по инфраструктуре их производства.

Новини.LIVE писали, что российские атаки на суда в Чёрном море создают угрозу для украинского аграрного экспорта. Украина совместно с международными партнёрами разрабатывает систему сопровождения кораблей с помощью различных типов беспилотников. Президент Владимир Зеленский надеется, что реализовать этот проект удастся в ближайшее время.