Горящее судно в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские войска продолжают наносить удары по Одессе и морской инфраструктуре региона. В ночь на 26 ноября под ударом оказались два иностранных гражданских судна, которые перевозили более 100 тысяч тонн зерна. Днем россияне вновь атаковали город реактивными беспилотниками. На этот раз пострадала инфраструктура Одессы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Атака на суда с зерном

В ночь на 26 ноября российские войска атаковали два иностранных гражданских судна вблизи Одессы. Оба судна перевозили зерно, а общий объем груза превышал 100 тысяч тонн. По словам премьер-министра, россияне нанесли удары по судам, находившимся в море вблизи Одессы.

"В море вблизи Одессы россияне атаковали два иностранных гражданских судна, которые везли более 100 тысяч тонн зерна", — отметил он.

Пока не сообщается, под какими флагами ходили суда, какие повреждения они получили и пострадали ли члены экипажей.

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Удар по Одессе

Днем 26 ноября российские войска атаковали Одессу. Враг применил реактивные беспилотники. В городе несколько раз объявляли воздушную тревогу. В результате удара пострадала инфраструктура. В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и других возможных последствиях атаки.

Удары по другим регионам Украины

Этой ночью российские войска также атаковали Киев и семь областей Украины. Под ударом оказались объекты водоснабжения, тепловые сети, промышленные предприятия, торговые центры и жилые дома.

Ранее мы сообщали об атаке россиян на коммерческое судно, которое перевозило рапсовое масло. В начале октября стало известно, что в результате удара погиб один человек, ещё семеро получили ранения. На борту вспыхнул пожар в надстройке судна. Эта атака стала ещё одним случаем поражения гражданского торгового флота в Чёрном море.

Также мы рассказывали о грузовом судне Emil, которое после российской атаки осталось без экипажа. Судно утратило способность маневрировать и начало дрейфовать под воздействием морских течений. Пятого октября оно двигалось в направлении исключительной экономической зоны Болгарии. Болгарские военные следили за судном и предупреждали других моряков об опасности.