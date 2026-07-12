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Главная Одесса Авария в сети: два района Одессы остались без света

Авария в сети: два района Одессы остались без света

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Дата публикации 12 июля 2026 16:10
В Одессе отключилось электричество из-за аварии: когда восстановят
Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Энергетическая инфраструктура Одесской области работает в сложных условиях из-за последствий российских обстрелов. Специалисты регулярно устраняют повреждения и поддерживают стабильную работу электросетей. В то же время локальные аварии и ремонтные работы могут приводить к временным отключениям. Очередное отключение электроэнергии произошло в Одессе и Одесском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Відключення світла в Одесі
Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Аварийное отключение

 

Из-за локальной аварии в электросети без света осталась часть Одесского и Приморского районов. По информации энергетиков, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Для жителей Приморского района действует аварийное отключение. Ориентировочно электроснабжение должно быть восстановлено после 22:30.

Кратковременные проблемы

Также в течение ближайшего часа возможны кратковременные отключения в части Одесского района, в частности в Пересыпском районе Одессы. Это связано с проведением необходимых ремонтных работ.

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Как узнать, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • через чат-бота в Telegram;
  • личное сообщение в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Сколько стоит киловатт

Несмотря на ремонтную кампанию, цена на электроэнергию для населения остается неизменной. В настоящее время действует единый базовый тариф для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт·ч. Однако владельцы многозонных счетчиков могут платить в два раза меньше в ночное время:

  • Дневной тариф (с 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·ч;
  • Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твёрдых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с одного человека.

Также Новини.LIVE писали, что в июле жители Одессы продолжат оплачивать газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость «голубого топлива» для населения остается неизменной.

Одесса отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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