В Одессе отключилось электричество из-за аварии: когда восстановят

Авария в сети: два района Одессы остались без света
Энергетическая инфраструктура Одесской области работает в сложных условиях из-за последствий российских обстрелов. Специалисты регулярно устраняют повреждения и поддерживают стабильную работу электросетей. В то же время локальные аварии и ремонтные работы могут приводить к временным отключениям. Очередное отключение электроэнергии произошло в Одессе и Одесском районе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Аварийное отключение
Из-за локальной аварии в электросети без света осталась часть Одесского и Приморского районов. По информации энергетиков, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Для жителей Приморского района действует аварийное отключение. Ориентировочно электроснабжение должно быть восстановлено после 22:30.
Кратковременные проблемы
Также в течение ближайшего часа возможны кратковременные отключения в части Одесского района, в частности в Пересыпском районе Одессы. Это связано с проведением необходимых ремонтных работ.
Как узнать, когда появится электричество
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- личное сообщение в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Сколько стоит киловатт
Несмотря на ремонтную кампанию, цена на электроэнергию для населения остается неизменной. В настоящее время действует единый базовый тариф для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт·ч. Однако владельцы многозонных счетчиков могут платить в два раза меньше в ночное время:
- Дневной тариф (с 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·ч;
- Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·ч.
Как сообщали Новини.LIVE, в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твёрдых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с одного человека.
Также Новини.LIVE писали, что в июле жители Одессы продолжат оплачивать газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость «голубого топлива» для населения остается неизменной.