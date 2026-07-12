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Головна Одеса Аварія в мережі: два райони Одеси залишились без світла

Аварія в мережі: два райони Одеси залишились без світла

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 16:10
Світло в Одесі зникло через аварію: коли відновлять
Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергетична інфраструктура Одещини працює в складних умовах через наслідки російських обстрілів. Фахівці регулярно ліквідовують пошкодження та підтримують стабільну роботу електромереж. Водночас локальні аварії й ремонтні роботи можуть призводити до тимчасових відключень. Чергове знеструмлення сталося в Одесі та Одеському районі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК. 

Відключення світла в Одесі
Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Аварійне відключення

 

Через локальну аварію в електромережі без світла залишилася частина Одеського та Приморського районів. За інформацією енергетиків, аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Для жителів Приморського району діє аварійне відключення. Орієнтовно електропостачання мають відновити після 22:30.

Короткочасні проблеми

Також протягом найближчої години можливі короткочасні відключення в частині Одеського району, зокрема в Пересипському районі Одеси. Це пов'язано з проведенням необхідних ремонтних робіт.

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Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Скільки коштує кіловат

Попри ремонтну кампанію, ціна на електроенергію для населення залишається незмінною. Наразі діє єдиний базовий тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт·год. Проте власники багатозонних лічильників мають змогу платити вдвічі менше під час нічного періоду:

  • Денний тариф (з 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·год;
  • Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні поточного року жителі Одеси отримають платіжки за вивезення твердих побутових відходів із різними сумами. Фінальна вартість традиційно залежатиме від району проживання та конкретної компанії-надавача послуг. Для більшості містян щомісячний тариф уже перетнув позначку у 30 гривень з однієї особи.

Також Новини.LIVE писали, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Попри зміни на енергетичному ринку та зростання витрат у галузі, вартість блакитного палива для населення залишається незмінною.

Одеса відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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