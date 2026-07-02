Аварийное отключение водоснабжения в Одессе: адреса бюветов

Бутылка с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

Жители двух районов Одессы временно остались без воды из-за аварийного отключения энергооборудования. Проблема возникла после отключения электроэнергии на части объектов водопроводной системы. В то же время еще в одном районе города возможно снижение давления воды. Энергетики уже работают над ликвидацией аварии.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Отключение воды

В Приморском и Хаджибейском районах Одессы временно отсутствует водоснабжение. Причиной стало аварийное отключение энергооборудования, из-за которого были обесточены отдельные объекты водопроводной системы. Кроме того, в Киевском районе города может наблюдаться снижение давления воды. Из-за этого в отдельных домах вода может поступать слабее, чем обычно.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После завершения работ подачу воды обещают стабилизировать.

Тарифы на воду

В июле жители Одессы по-прежнему будут платить за воду по действующим тарифам, которые не менялись уже около четырёх лет. Стоимость одного кубометра водоснабжения вместе с водоотведением составляет 35,16 грн. Кроме того, ежемесячно взимается фиксированная плата за обслуживание сетей — 94,38 грн. Для предприятий действует отдельный, более высокий коммерческий тариф.

В то же время Инфоксводоканал уже рассчитал новые тарифы для населения. Необходимость пересмотра объясняют ростом цен на электроэнергию, топливо и материалы. Если новые расчеты будут утверждены, стоимость одного кубометра воды вместе с водоотведением вырастет до 93,66 грн с НДС. Из них 50,96 грн придется на водоснабжение, а 42,69 грн — на водоотведение.

Куда обращаться

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу Инфоксводоканала:

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-170-01-55

Бюветы в Одессе

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

Михайловский сквер,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована.