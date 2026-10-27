Автомобиль после ДТП. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области недалеко от села Старокозаче столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. От удара обе машины перевернулись, а шесть человек получили травмы и были госпитализированы. По информации местных Telegram-каналов, в микроавтобусе находились военнослужащие ТЦК. Полиция выясняет обстоятельства аварии и причины столкновения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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ДТП в Одесской области

Авария произошла вечером 26 октября на трассе Одесса — Рени, недалеко от села Старокозаче Белгород-Днестровского района. По предварительным данным полиции, 36-летний водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги и не пропустил легковой автомобиль, двигавшийся по главной дороге.

За рулем легкового автомобиля находился 29-летний мужчина. В результате столкновения обе машины перевернулись. Травмы получили шесть человек: оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса в возрасте от 40 до 53 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По информации местных Telegram-каналов, в микроавтобусе находились военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что известно о расследовании

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения и выясняют, кто именно нарушил правила дорожного движения. Также полиция решает вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований.

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Водителей призывают быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и уступать дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге.

Другие ДТП в Одесской области

Напомним, 9 октября в Подольском районе Одесской области произошло ДТП со смертельным исходом. На дороге между селами Слюсарево и Дубиново 20-летний водитель Daewoo не справился с управлением, съехал в лесополосу и врезался в дерево. У молодого человека не было водительского удостоверения. В результате ДТП он и его 16-летний пассажир погибли. Еще двое подростков в возрасте 15 и 16 лет получили травмы, но, по предварительным данным, к врачам не обращались.

Полиция возбудила уголовное дело. Следователи также решили проверить, мог ли водитель находиться в состоянии опьянения.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Киев — Одесса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус, следовавший в сторону Одессы, врезался в отбойник и бетонные плиты. Авария произошла днем 2 октября возле Нерубайского. Одна пассажирка погибла, а водитель и еще шестеро пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 9 июля на 354-м километре автодороги вблизи села Одаи произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 55-летний водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz был вынужден остановиться из-за технической неисправности. В этот момент в заднюю часть автобуса врезался грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении. В результате аварии погиб 15-летний пассажир микроавтобуса.