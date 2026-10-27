Авто після ДТП. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині поблизу села Старокозаче зіткнулися мікроавтобус і легковик. Від удару обидві машини перекинулися, а шестеро людей дістали травми та потрапили до лікарні. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у мікроавтобусі перебували військовослужбовці ТЦК. Поліція з’ясовує обставини аварії та причини зіткнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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ДТП на Одещині

Аварія сталася ввечері 26 жовтня на трасі Одеса — Рені, неподалік села Старокозаче Білгород-Дністровського району. За попередніми даними поліції, 36-річний водій мікроавтобуса виїжджав із другорядної дороги та не пропустив легковик, який рухався головною.

За кермом легкового автомобіля перебував 29-річний чоловік. Унаслідок зіткнення обидві машини перекинулися. Травми отримали шестеро людей: обидва водії та четверо пасажирів мікроавтобуса віком від 40 до 53 років. Усіх постраждалих доправили до лікарні. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у мікроавтобусі перебували військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що відомо про розслідування

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення та з'ясовують, хто саме порушив правила дорожнього руху. Також поліція вирішує питання про внесення відомостей щодо аварії до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та надавати перевагу транспорту, який рухається головною дорогою.

Інші ДТП на Одещині

Нагадаємо, 9 жовтня у Подільському районі Одещини сталася смертельна аварія. На дорозі між селами Слюсареве та Дубинове 20-річний водій Daewoo не впорався з керуванням, з'їхав у лісосмугу та врізався в дерево. Хлопець не мав водійського посвідчення. Внаслідок ДТП він та його 16-річний пасажир загинули. Ще двоє підлітків віком 15 і 16 років отримали травми, але, за попередніми даними, до лікарів не зверталися.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі також вирішили перевірити, чи міг водій перебувати у стані сп'яніння.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Київ — Одеса сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус, який їхав у бік Одеси, врізався у відбійник та бетонні плити. Аварія сталася вдень 2 жовтня біля Нерубайського. Одна пасажирка загинула, а водій та ще шестеро пасажирів дістали тілесні ушкодження і були доправлені до медичного закладу.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 9 липня на 354-му кілометрі автодороги поблизу села Одаї сталася смертельна ДТП. Попередньо встановлено, що 55-річний водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz був змушений зупинитися через технічну несправність. У цей момент у задню частину автобуса врізалася вантажівка MAN, яка рухалася в попутному напрямку. Унаслідок аварії загинув 15-річний пасажир мікроавтобуса.