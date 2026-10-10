На Одещині загинув підліток унаслідок аварії: є постраждалі

Розбиті машини унаслідок зіткнення. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Увечері 9 жовтня на Одещині сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє хлопців, один із них неповнолітній. Автомобіль з'їхав із дороги та врізався в дерево. Ще двоє підлітків отримали травми. За кермом перебував 20-річний хлопець, який не мав водійського посвідчення. Поліція з'ясовує обставини аварії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одещини.

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Автівка, яка врізалась в дерево. Фото: Національна поліція України

Смертельна ДТП на Одещині

За даними поліції, аварія сталася пізно ввечері на дорозі між селами Слюсареве та Дубинове Савранської громади. За попередньою інформацією правоохоронців, 20-річний водій Daewoo не впорався з керуванням, з'їхав у лісосмугу та врізався в дерево. Посвідчення водія він не мав. У салоні перебували ще троє пасажирів. Водій та 16-річний хлопець загинули. Двоє інших пасажирів віком 15 і 16 років отримали тілесні ушкодження, проте, за попередніми даними, до лікарів не зверталися.

Слідчі установлюють обставини ДТП

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Слідчі призначать судові експертизи, зокрема для перевірки, чи міг водій перебувати у стані сп'яніння. Розслідування триває.

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