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Головна Одеса На Одещині авто врізалося в дерево: загинули двоє хлопців

На Одещині авто врізалося в дерево: загинули двоє хлопців

Ua ru
10 жовтня 2026 11:36
На Одещині загинув підліток унаслідок аварії: є постраждалі
Розбиті машини унаслідок зіткнення. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Увечері 9 жовтня на Одещині сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє хлопців, один із них неповнолітній. Автомобіль з'їхав із дороги та врізався в дерево. Ще двоє підлітків отримали травми. За кермом перебував 20-річний хлопець, який не мав водійського посвідчення. Поліція з'ясовує обставини аварії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одещини.

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Розбита автівка
Автівка, яка врізалась в дерево. Фото: Національна поліція України

Смертельна ДТП на Одещині

За даними поліції, аварія сталася пізно ввечері на дорозі між селами Слюсареве та Дубинове Савранської громади. За попередньою інформацією правоохоронців, 20-річний водій Daewoo не впорався з керуванням, з'їхав у лісосмугу та врізався в дерево. Посвідчення водія він не мав. У салоні перебували ще троє пасажирів. Водій та 16-річний хлопець загинули. Двоє інших пасажирів віком 15 і 16 років отримали тілесні ушкодження, проте, за попередніми даними, до лікарів не зверталися.

Слідчі установлюють обставини ДТП

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.
Слідчі призначать судові експертизи, зокрема для перевірки, чи міг водій перебувати у стані сп'яніння. Розслідування триває.

Раніше Новини.LIVE писали про смертельну аварію на трасі Київ — Одеса біля Нерубайського. Мікроавтобус, який рухався в напрямку Одеси, врізався у відбійник та бетонні плити. Внаслідок зіткнення загинула пасажирка, а водій і ще шестеро людей отримали травми. Усіх постраждалих доправили до лікарні. 

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Також Новини.LIVE розповідали, що поблизу Міжлиманського сталася ДТП за участю двох автобусів. Транспортні засоби зіткнулися лоб у лоб. В аварії загинули дві жінки, а медичної допомоги потребували 25 людей, серед яких п'ятеро дітей. Попередньо поліція встановила, що один із водіїв виїхав на зустрічну смугу. 

Новини.LIVE повідомляли про ще одну смертельну ДТП у Подільському районі. Легковий автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Один чоловік загинув на місці аварії, іншого госпіталізували. ДТП сталася 22 травня на автодорозі в районі. 

ДТП аварія підлітки Одеська область Новини Одеси загиблі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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