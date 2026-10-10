На Одесчине погиб подросток в результате ДТП: есть пострадавшие

Разбитые автомобили в результате столкновения. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Вечером 9 октября в Одесской области произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погибли двое молодых людей, один из них — несовершеннолетний. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Еще двое подростков получили травмы. За рулем находился 20-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Автомобиль, врезавшийся в дерево. Фото: Национальная полиция Украины

Смертельное ДТП в Одесской области

По данным полиции, авария произошла поздно вечером на дороге между селами Слюсарево и Дубиново Савранской общины. По предварительной информации правоохранителей, 20-летний водитель Daewoo не справился с управлением, съехал в лесополосу и врезался в дерево. Водительских прав у него не было. В салоне находились ещё трое пассажиров. Водитель и 16-летний парень погибли. Двое других пассажиров в возрасте 15 и 16 лет получили телесные повреждения, однако, по предварительным данным, к врачам не обращались.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Она касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

Следователи назначат судебные экспертизы, в частности для проверки, мог ли водитель находиться в состоянии опьянения. Расследование продолжается.

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