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Главная Одесса АЗС Одессы приготовили сюрпризы для водителей: цены на сегодня

АЗС Одессы приготовили сюрпризы для водителей: цены на сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 17:49
Цены на топливо в Одессе 7 августа: стоимость бензина и дизельного топлива
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Автозаправочные станции Одессы продолжают держать водителей в напряжении из-за постоянных изменений в ассортименте топлива. В конце рабочей недели на табло местных АЗС были зафиксированы точечные перебои с отдельными марками бензина и брендовым дизельным топливом. В то же время общий средний уровень цен в регионе сохраняет относительную стабильность.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас стоит заправить автомобиль в Одессе и что именно изменилось по сравнению со вчерашним днём.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 7 августа крупные сети АЗС установили следующие цены:

WOG:

  • ДП "Евро" — 93,80 грн/л
  • ДП Mustang — 96,80 грн/л
  • А-95 Евро — 83,50 грн/л
  • 95 Mustang — 85,90 грн/л
  • 100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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  • 92 — нет в наличии
  • 95 — 79,90 грн/л
  • 95 Energy — 82,90 грн/л
  • ДП — 89,90 грн/л

ОККО:

  • PULLS 100 — 92,90 грн/л
  • PULLS 95 — 85,90 грн/л
  • A-95 Евро — 82,90 грн/л
  • PULLS ДП — цена отключена/удалена с табло
  • ДП Евро — 93,90 грн/л

Сравнение с ценами вчера

По сравнению с четвергом, 6 августа, на одесских АЗС произошли новые изменения в наличии топлива. В сети UKRNAFTA снова исчез из продажи бензин А-92, который еще вчера продавался по цене 77,90 грн/л. Цены на другие марки бензина и дизель в этой сети не изменились.

В сети ОККО снова отключили светодиодный ценник на премиальный дизель PULLS ДП (в четверг он снова появлялся по цене 96,90 грн/л), тогда как стандартный ДП Евро стабильно стоит 93,90 грн/л. Сеть WOG сохранила все ценники полностью идентичными вчерашним показателям.

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно данным мониторинга по состоянию на 7 августа, средняя стоимость топлива в Одесской области за сутки не изменилась:

  • Бензин А-95 премиум: 84,41 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-95: 81,48 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Дизельное топливо: 92,46 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Автомобильный газ: 42,59 грн/л (без изменений, 0,00%)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Обзор ценовых показателей среди основных операторов Одесской области по данным портала Минфина:

  • AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 95,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 90,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.
  • WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 93,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 41,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 83,39 грн/л, дизельное топливо — 93,39 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

цены на топливо Одесса АЗС
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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