Ціни на пальне в Одесі 7 серпня: вартість бензину та ДП

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Заправні станції Одеси продовжують тримати водіїв у тонусі через постійні зміни в асортименті пального. Наприкінці робочого тижня на стелах місцевих АЗС зафіксували точкові перебої з окремими марками бензину та брендовим дизелем. Водночас загальний середній рівень цін у регіоні зберігає відносну стабільність.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує заправити авто в Одесі та що саме змінилося порівняно з учорашнім днем.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 7 серпня великі мережі заправок встановили такі цінники:

WOG:

ДП Євро — 93.80 грн/л

ДП Mustang — 96.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

Читайте також:

92 — немає в наявності

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — 82.90 грн/л

ДП — 89.90 грн/л

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — ціна вимкнена/погашена на табло

ДП Євро — 93.90 грн/л

Порівняння з цінами вчора

Порівнюючи з четвергом, 6 серпня, на одеських АЗС відбулися нові зміни в наявності пального. У мережі UKRNAFTA знову зник з продажу бензин А-92, який ще вчора продавався за ціною 77.90 грн/л. Ціни на інші марки бензину та дизель у цій мережі не змінилися.

У мережі ОККО знову вимкнули світлодіодний цінник на преміальний дизель PULLS ДП (у четвер він знову з'являвся по 96.90 грн/л), тоді як стандартне ДП Євро стабільно коштує 93.90 грн/л. Мережа WOG зберегла всі цінники повністю ідентичними до вчорашніх показників.

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з даними моніторингу станом на 7 серпня, середня вартість пального на Одещині за добу не зазнала змін:

Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-95: 81.48 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)

Дизельне паливо: 92.46 грн/л (без змін, 0.00%)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Огляд вартісних показників серед основних операторів Одеської області за даними порталу Мінфін:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.