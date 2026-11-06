Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Пересыпском районе Одессы сегодня, 6 ноября, запланированы ремонтные работы на водопроводных сетях и электрооборудовании. В связи с этим в части района временно не будет воды, а в отдельных домах — света. Ограничения будут действовать в разное время. Жителям рекомендуют заранее запастись водой и зарядить устройства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК и Инфоксводоканал.

Реклама

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Когда не будет воды

По информации коммунальных служб, 6 ноября из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях временно прекратят водоснабжение с 09:00 до 20:00. Без воды останутся жители следующих улиц и переулков:

ул. Профессора Каришковского;

Балтская дорога;

ул. Республиканская;

Хаджибейская дорога;

1–8-й Балтские переулки;

1–8-й Старокозацкие переулки (бывшие Чапаевские);

площадь Волова (бывшая Мичурина).

Жителям этих адресов рекомендуется заранее позаботиться о запасе питьевой и технической воды.

Для получения информации круглосуточно работают телефоны: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Читайте также:

Адреса бюветов

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов. Глубина скважин составляет от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Где отключат свет

Кроме того, 6 ноября энергетики ДТЭК «Одесские электросети» будут проводить плановый ремонт оборудования. Работы будут продолжаться с 08:00 до 18:00. На это время электроэнергию отключат в части Одесского района области, в частности в Пересыпском районе Одессы. Также возможны временные перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

В энергокомпании предупредили, что в случае воздушной тревоги сроки ремонтных работ могут продлиться. После их завершения электроснабжение будет восстанавливаться постепенно. Это может потребовать дополнительного времени.

Графики отключения света

Кроме того, из-за вражеских обстрелов энергетических объектов ситуация в энергосистеме остается сложной. Чтобы избежать перегрузки оборудования, уже пострадавшего от предыдущих атак, в Украине вынужденно вводят ограничения электроснабжения. В частности, 6 в Одессе и области будут действовать графики ограничения мощности для всех категорий потребителей.

Графики для очередей 1, 2, 3. Фото: ДТЭК

Графики для очередей 4, 5, 6. Фото: ДТЭК

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подачи заявки на сайте ДТЭК.

Изменения в движении трамваев

Отметим, что 6 ноября в Одессе временно изменится движение трамваев № 1 и № 7 из-за технических работ ДТЭК. Трамвай № 1 не будет курсировать, а маршрут № 7 сократят. Он будет курсировать между 11-й станцией Люстдорфской дороги и Херсонским сквером. На время ремонта для пассажиров организуют социальные автобусные маршруты: «Пересыпский мост — ул. 28-й бригады» и С2 «Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)». Автобусы будут курсировать по установленным расписаниям. Если ремонт завершится раньше и трамваи вернутся на привычные маршруты, количество социальных автобусов сократят.

Как сообщали Новини.LIVE, этой зимой российские атаки могут вызвать серьезные перебои с электроснабжением не только в столице. Среди городов, которым грозят масштабные проблемы с энергетикой, назвали Одессу, Днепр и Кривой Рог. В то же время главным направлением ударов врага остается Киев и Киевская агломерация.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.