Без света и воды: один из районов Одессы будет обесточен
В Пересыпском районе Одессы сегодня, 6 ноября, запланированы ремонтные работы на водопроводных сетях и электрооборудовании. В связи с этим в части района временно не будет воды, а в отдельных домах — света. Ограничения будут действовать в разное время. Жителям рекомендуют заранее запастись водой и зарядить устройства.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК и Инфоксводоканал.
Когда не будет воды
По информации коммунальных служб, 6 ноября из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях временно прекратят водоснабжение с 09:00 до 20:00. Без воды останутся жители следующих улиц и переулков:
- ул. Профессора Каришковского;
- Балтская дорога;
- ул. Республиканская;
- Хаджибейская дорога;
- 1–8-й Балтские переулки;
- 1–8-й Старокозацкие переулки (бывшие Чапаевские);
- площадь Волова (бывшая Мичурина).
Жителям этих адресов рекомендуется заранее позаботиться о запасе питьевой и технической воды.
Для получения информации круглосуточно работают телефоны: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.
Адреса бюветов
В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов. Глубина скважин составляет от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- просп. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвиты, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- просп. Леси Украинки, 33,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Где отключат свет
Кроме того, 6 ноября энергетики ДТЭК «Одесские электросети» будут проводить плановый ремонт оборудования. Работы будут продолжаться с 08:00 до 18:00. На это время электроэнергию отключат в части Одесского района области, в частности в Пересыпском районе Одессы. Также возможны временные перебои в работе объектов критической инфраструктуры.
В энергокомпании предупредили, что в случае воздушной тревоги сроки ремонтных работ могут продлиться. После их завершения электроснабжение будет восстанавливаться постепенно. Это может потребовать дополнительного времени.
Графики отключения света
Кроме того, из-за вражеских обстрелов энергетических объектов ситуация в энергосистеме остается сложной. Чтобы избежать перегрузки оборудования, уже пострадавшего от предыдущих атак, в Украине вынужденно вводят ограничения электроснабжения. В частности, 6 в Одессе и области будут действовать графики ограничения мощности для всех категорий потребителей.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подачи заявки на сайте ДТЭК.
Изменения в движении трамваев
Отметим, что 6 ноября в Одессе временно изменится движение трамваев № 1 и № 7 из-за технических работ ДТЭК. Трамвай № 1 не будет курсировать, а маршрут № 7 сократят. Он будет курсировать между 11-й станцией Люстдорфской дороги и Херсонским сквером. На время ремонта для пассажиров организуют социальные автобусные маршруты: «Пересыпский мост — ул. 28-й бригады» и С2 «Железнодорожный вокзал — Детский комбинат (ул. Семена Палия)». Автобусы будут курсировать по установленным расписаниям. Если ремонт завершится раньше и трамваи вернутся на привычные маршруты, количество социальных автобусов сократят.
Как сообщали Новини.LIVE, этой зимой российские атаки могут вызвать серьезные перебои с электроснабжением не только в столице. Среди городов, которым грозят масштабные проблемы с энергетикой, назвали Одессу, Днепр и Кривой Рог. В то же время главным направлением ударов врага остается Киев и Киевская агломерация.
Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.