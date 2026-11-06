Без світла та води: один із районів Одеси буде знеструмлений
У Пересипському районі Одеси, сьогодні, 6 листопада запланували ремонтні роботи на водопровідних мережах та електрообладнанні. Через це в частині району тимчасово не буде води, а в окремих будинках — світла. Обмеження діятимуть у різний час. Мешканцям радять завчасно зробити запаси води та зарядити пристрої.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК та Інфоксводоканал.
Коли не буде води
За інформацією комунальних служб, 6 листопада через аварійно-ремонтні роботи на водопровідних мережах тимчасово припинять водопостачання з 09:00 до 20:00. Без води залишаться мешканці таких вулиць і провулків:
- вул. Професора Каришковського;
- Балтська дорога;
- вул. Республіканська;
- Хаджибейська дорога;
- 1–8-й Балтські провулки;
- 1–8-й Старокозацькі провулки (колишні Чапаєвські);
- площа Волова (колишня Мічуріна).
Мешканцям цих адрес рекомендують заздалегідь подбати про запас питної та технічної води.
Для довідок цілодобово працюють телефони: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.
Адреси бюветів
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Де вимкнуть світло
Також, 6 листопада енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" проводитимуть плановий ремонт обладнання. Роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. На цей час електроенергію вимкнуть у частині Одеського району області, зокрема в Пересипському районі Одеси. Також можливі тимчасові перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури.
В енергокомпанії попередили, що в разі повітряної тривоги терміни ремонтних робіт можуть подовжити. Після їх завершення електроенергію повертатимуть поступово. Це може потребувати додаткового часу.
Графіки відключення світла
Крім того, через ворожі обстріли енергетичних об’єктів ситуація в енергосистемі залишається складною. Щоб уникнути перевантаження обладнання, яке вже постраждало від попередніх атак, в Україні вимушено запроваджують обмеження електропостачання. Зокрема, 6 в Одесі та області діятимуть графіки обмеження потужності для всіх категорій споживачів.
Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Зміни руху трамваїв
Зазначимо, 6 листопада в Одесі тимчасово змінять рух трамваїв № 1 та № 7 через технічні роботи ДТЕК. Трамвай № 1 не курсуватиме, а маршрут № 7 скоротять. Він їздитиме між 11-ю станцією Люстдорфської дороги та Херсонським сквером. На час ремонту для пасажирів організують соціальні автобусні маршрути: "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади" та С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)". Автобуси працюватимуть за визначеними графіками. Якщо ремонт завершать раніше й трамваї повернуться на звичні маршрути, кількість соціальних автобусів скоротять.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї зими російські атаки можуть спричинити серйозні перебої з електропостачанням не лише в столиці. Серед міст, яким загрожують масштабні проблеми з енергетикою, назвали Одесу, Дніпро та Кривий Ріг. Водночас головним напрямком ударів ворога залишається Київ і Київська агломерація.
Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.