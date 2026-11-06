Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Без світла та води: один із районів Одеси буде знеструмлений

Без світла та води: один із районів Одеси буде знеструмлений

Ua ru
6 листопада 2026 09:04
Відключення води та світла в Одесі 6 листопада: адреси Новини.LIVE
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Пересипському районі Одеси, сьогодні, 6 листопада запланували ремонтні роботи на водопровідних мережах та електрообладнанні. Через це в частині району тимчасово не буде води, а в окремих будинках — світла. Обмеження діятимуть у різний час. Мешканцям радять завчасно зробити запаси води та зарядити пристрої.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК та Інфоксводоканал.

Реклама
Відлкючення світла в Одесі
Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Коли не буде води

За інформацією комунальних служб, 6 листопада через аварійно-ремонтні роботи на водопровідних мережах тимчасово припинять водопостачання з 09:00 до 20:00. Без води залишаться мешканці таких вулиць і провулків: 

  • вул. Професора Каришковського; 
  • Балтська дорога; 
  • вул. Республіканська; 
  • Хаджибейська дорога; 
  • 1–8-й Балтські провулки; 
  • 1–8-й Старокозацькі провулки (колишні Чапаєвські); 
  • площа Волова (колишня Мічуріна).

Мешканцям цих адрес рекомендують заздалегідь подбати про запас питної та технічної води.

Для довідок цілодобово працюють телефони: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Читайте також:

Адреси бюветів

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Де вимкнуть світло

Також, 6 листопада енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" проводитимуть плановий ремонт обладнання. Роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. На цей час електроенергію вимкнуть у частині Одеського району області, зокрема в Пересипському районі Одеси. Також можливі тимчасові перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури.

В енергокомпанії попередили, що в разі повітряної тривоги терміни ремонтних робіт можуть подовжити. Після їх завершення електроенергію повертатимуть поступово. Це може потребувати додаткового часу.

Графіки відключення світла

Крім того, через ворожі обстріли енергетичних об’єктів ситуація в енергосистемі залишається складною. Щоб уникнути перевантаження обладнання, яке вже постраждало від попередніх атак, в Україні вимушено запроваджують обмеження електропостачання. Зокрема, 6 в Одесі та області діятимуть графіки обмеження потужності для всіх категорій споживачів.

Графіки відлкючення світла в Одесі
Графіки для черги 1,2,3. Фото: ДТЕК
Графіки відлкючення світла в Одесі
Графіки для черги 4,5,6. Фото: ДТЕК

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Зміни руху трамваїв

Зазначимо, 6 листопада в Одесі тимчасово змінять рух трамваїв № 1 та № 7 через технічні роботи ДТЕК. Трамвай № 1 не курсуватиме, а маршрут № 7 скоротять. Він їздитиме між 11-ю станцією Люстдорфської дороги та Херсонським сквером. На час ремонту для пасажирів організують соціальні автобусні маршрути: "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади" та С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)". Автобуси працюватимуть за визначеними графіками. Якщо ремонт завершать раніше й трамваї повернуться на звичні маршрути, кількість соціальних автобусів скоротять.

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї зими російські атаки можуть спричинити серйозні перебої з електропостачанням не лише в столиці. Серед міст, яким загрожують масштабні проблеми з енергетикою, назвали Одесу, Дніпро та Кривий Ріг. Водночас головним напрямком ударів ворога залишається Київ і Київська агломерація.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла графіки відключення світла в Одесі Відключення води Одеса
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації