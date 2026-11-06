Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Пересипському районі Одеси, сьогодні, 6 листопада запланували ремонтні роботи на водопровідних мережах та електрообладнанні. Через це в частині району тимчасово не буде води, а в окремих будинках — світла. Обмеження діятимуть у різний час. Мешканцям радять завчасно зробити запаси води та зарядити пристрої.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК та Інфоксводоканал.

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Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Коли не буде води

За інформацією комунальних служб, 6 листопада через аварійно-ремонтні роботи на водопровідних мережах тимчасово припинять водопостачання з 09:00 до 20:00. Без води залишаться мешканці таких вулиць і провулків:

вул. Професора Каришковського;

Балтська дорога;

вул. Республіканська;

Хаджибейська дорога;

1–8-й Балтські провулки;

1–8-й Старокозацькі провулки (колишні Чапаєвські);

площа Волова (колишня Мічуріна).

Мешканцям цих адрес рекомендують заздалегідь подбати про запас питної та технічної води.

Для довідок цілодобово працюють телефони: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

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Адреси бюветів

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Де вимкнуть світло

Також, 6 листопада енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" проводитимуть плановий ремонт обладнання. Роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. На цей час електроенергію вимкнуть у частині Одеського району області, зокрема в Пересипському районі Одеси. Також можливі тимчасові перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури.

В енергокомпанії попередили, що в разі повітряної тривоги терміни ремонтних робіт можуть подовжити. Після їх завершення електроенергію повертатимуть поступово. Це може потребувати додаткового часу.

Графіки відключення світла

Крім того, через ворожі обстріли енергетичних об’єктів ситуація в енергосистемі залишається складною. Щоб уникнути перевантаження обладнання, яке вже постраждало від попередніх атак, в Україні вимушено запроваджують обмеження електропостачання. Зокрема, 6 в Одесі та області діятимуть графіки обмеження потужності для всіх категорій споживачів.

Графіки для черги 1,2,3. Фото: ДТЕК

Графіки для черги 4,5,6. Фото: ДТЕК

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Зміни руху трамваїв

Зазначимо, 6 листопада в Одесі тимчасово змінять рух трамваїв № 1 та № 7 через технічні роботи ДТЕК. Трамвай № 1 не курсуватиме, а маршрут № 7 скоротять. Він їздитиме між 11-ю станцією Люстдорфської дороги та Херсонським сквером. На час ремонту для пасажирів організують соціальні автобусні маршрути: "Пересипський міст — вул. 28-ї бригади" та С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат (вул. Семена Палія)". Автобуси працюватимуть за визначеними графіками. Якщо ремонт завершать раніше й трамваї повернуться на звичні маршрути, кількість соціальних автобусів скоротять.

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї зими російські атаки можуть спричинити серйозні перебої з електропостачанням не лише в столиці. Серед міст, яким загрожують масштабні проблеми з енергетикою, назвали Одесу, Дніпро та Кривий Ріг. Водночас головним напрямком ударів ворога залишається Київ і Київська агломерація.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.