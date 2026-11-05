Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 листопада, у низці населених пунктів Одеської області тимчасово припинили водопостачання. Причиною стали ремонтні роботи на водопровідних мережах. Відновити подачу води планують до 20:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

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Адреси відкключень. Фото: скриншот з сайту

Де немає води

Через ремонтні роботи без водопостачання тимчасово залишилися жителі таких населених пунктів Одещини:

СГТ "Гудок" (село Маяки);

проїзд "Тірас СК" (місто Біляївка);

село Маяки — усі будинки;

село Надлиманське — усі будинки;

село Миколаївка — усі будинки;

село Калаглія — усі будинки;

селище Овідіополь — усі будинки;

село Роксолани — усі будинки;

село Кароліно-Бугаз — усі будинки;

селище Затока — усі будинки;

СГТ "Меліоратор" (село Маяки);

житловий масив Дністер (місто Біляївка).

Відновити водопостачання в зазначених населених пунктах планують до 20:00.

Куди звертатися

У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу":

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Тариф на воду

У листопаді 2026 року жителі Одеси та області платитимуть за централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які діють із 15 серпня. Вартість води становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом із податком на додану вартість містянам доведеться сплачувати 65,54 грн за кожен використаний кубометр.

Окрім цього, споживачам нараховують щомісячну абонентську плату. Її розмір залежить від наявності індивідуальних лічильників: без приладів обліку — 32,55 грн, з одним лічильником — 42,92 грн, із двома або більше — 48,69 грн.

Для підприємств діють окремі розцінки: 17,19 грн за кубометр водопостачання та 10,75 грн за водовідведення без урахування ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.