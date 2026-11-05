Масштабне відключення води на Одещині: адреси населених пунктів
Сьогодні, 5 листопада, у низці населених пунктів Одеської області тимчасово припинили водопостачання. Причиною стали ремонтні роботи на водопровідних мережах. Відновити подачу води планують до 20:00.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.
Де немає води
Через ремонтні роботи без водопостачання тимчасово залишилися жителі таких населених пунктів Одещини:
- СГТ "Гудок" (село Маяки);
- проїзд "Тірас СК" (місто Біляївка);
- село Маяки — усі будинки;
- село Надлиманське — усі будинки;
- село Миколаївка — усі будинки;
- село Калаглія — усі будинки;
- селище Овідіополь — усі будинки;
- село Роксолани — усі будинки;
- село Кароліно-Бугаз — усі будинки;
- селище Затока — усі будинки;
- СГТ "Меліоратор" (село Маяки);
- житловий масив Дністер (місто Біляївка).
Відновити водопостачання в зазначених населених пунктах планують до 20:00.
Куди звертатися
У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу":
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-170-01-55
Тариф на воду
У листопаді 2026 року жителі Одеси та області платитимуть за централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які діють із 15 серпня. Вартість води становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом із податком на додану вартість містянам доведеться сплачувати 65,54 грн за кожен використаний кубометр.
Окрім цього, споживачам нараховують щомісячну абонентську плату. Її розмір залежить від наявності індивідуальних лічильників: без приладів обліку — 32,55 грн, з одним лічильником — 42,92 грн, із двома або більше — 48,69 грн.
Для підприємств діють окремі розцінки: 17,19 грн за кубометр водопостачання та 10,75 грн за водовідведення без урахування ПДВ.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.
Також Новини.LIVE писали, що Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.