Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масштабне відключення води на Одещині: адреси населених пунктів

Масштабне відключення води на Одещині: адреси населених пунктів

Ua ru
5 листопада 2026 10:40
Де на Одещині немає води 5 листопада: список населених пунктів Новини.LIVE
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 листопада, у низці населених пунктів Одеської області тимчасово припинили водопостачання. Причиною стали ремонтні роботи на водопровідних мережах. Відновити подачу води планують до 20:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Реклама
Відключення води на Одещині
Адреси відкключень. Фото: скриншот з сайту

Де немає води

Через ремонтні роботи без водопостачання тимчасово залишилися жителі таких населених пунктів Одещини: 

  • СГТ "Гудок" (село Маяки); 
  • проїзд "Тірас СК" (місто Біляївка); 
  • село Маяки — усі будинки; 
  • село Надлиманське — усі будинки; 
  • село Миколаївка — усі будинки; 
  • село Калаглія — усі будинки; 
  • селище Овідіополь — усі будинки; 
  • село Роксолани — усі будинки; 
  • село Кароліно-Бугаз — усі будинки; 
  • селище Затока — усі будинки; 
  • СГТ "Меліоратор" (село Маяки); 
  • житловий масив Дністер (місто Біляївка).

Відновити водопостачання в зазначених населених пунктах планують до 20:00.

Куди звертатися

У разі питань мешканці можуть звертатися до цілодобової служби "Інфоксводоканалу": 

Читайте також:
  •  0-800-307-505 
  • 705-55-05 
  • 068-905-55-05 
  • 066-905-55-05 
  •  093-170-01-55

Тариф на воду

У листопаді 2026 року жителі Одеси та області платитимуть за централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, які діють із 15 серпня. Вартість води становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом із податком на додану вартість містянам доведеться сплачувати 65,54 грн за кожен використаний кубометр.

Окрім цього, споживачам нараховують щомісячну абонентську плату. Її розмір залежить від наявності індивідуальних лічильників: без приладів обліку — 32,55 грн, з одним лічильником — 42,92 грн, із двома або більше — 48,69 грн.

Для підприємств діють окремі розцінки: 17,19 грн за кубометр водопостачання та 10,75 грн за водовідведення без урахування ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Одеська область водопостачання вода Новини Одеси Відключення води Одеса
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації