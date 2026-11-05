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Главная Одесса Масштабное отключение воды на Одесчине: адреса населенных пунктов

Масштабное отключение воды на Одесчине: адреса населенных пунктов

Ua ru
5 ноября 2026 10:40
Где в Одесской области нет воды 5 ноября: список населенных пунктов Новини.LIVE
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 ноября, в ряде населенных пунктов Одесской области временно приостановили водоснабжение. Причиной стали ремонтные работы на водопроводных сетях. Возобновить подачу воды планируют до 20:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

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Відключення води на Одещині
Адреса отключений. Фото: скриншот с сайта

Где нет воды

Из-за ремонтных работ без водоснабжения временно остались жители следующих населенных пунктов Одесской области:

  • СГТ "Гудок" (село Маяки);
  • проезд "Тирас СК" (город Беляевка);
  • село Маяки — все дома;
  • село Надлиманское — все дома;
  • село Николаевка — все дома;
  • село Калаглия — все дома;
  • поселок Овидиополь — все дома;
  • село Роксоланы — все дома;
  • село Каролино-Бугаз — все дома;
  • поселок Затока — все дома;
  • СГТ "Мелиоратор" (село Маяки);
  • жилой массив Днестр (город Беляевка).

Восстановить водоснабжение в указанных населенных пунктах планируется до 20:00.

Куда обращаться

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":

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  • 0-800-307-505
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  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-170-01-55

Тариф на воду

В ноябре 2026 года жители Одессы и области будут платить за централизованное водоснабжение и водоотведение по тарифам, действующим с 15 августа. Стоимость воды составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. Вместе с налогом на добавленную стоимость горожанам придется платить 65,54 грн за каждый использованный кубометр.

Кроме того, потребителям начисляется ежемесячная абонентская плата. Ее размер зависит от наличия индивидуальных счетчиков: без приборов учета — 32,55 грн, с одним счетчиком — 42,92 грн, с двумя или более — 48,69 грн.

Для предприятий действуют отдельные тарифы: 17,19 грн за кубометр водоснабжения и 10,75 грн за водоотведение без учета НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы Отключение воды Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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