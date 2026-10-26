Фахівці перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині сьогодні, 26 жовтня, запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Світло вимикатимуть за графіками протягом усієї доби, час відключень може змінюватися. Енергетики закликають жителів стежити за оновленнями та економно користуватися електроприладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Повідомлення про застосування графікфв відключення світла на Одещині. Фото: скриншот з ДТЕК

Графіки відключень в Одесі

За вказівкою НЕК "Укренерго" компанія ДТЕК Одеські електромережі запроваджує графіки відключень світла для Одеси та області на 26 жовтня. Обмеження діють із 07:00 до 24:00. Протягом цього часу світло вимикатимуть відповідно до графіків. Водночас енергетики попереджають, що розклад може змінюватися протягом доби. Перевірити відключення за своєю адресою можна через офіційні сервіси компанії.

Графіки для черги 1,2,3. Фото: ДТЕК

Графіки для черги 4,5,6. Фото: ДТЕК

Як економити електроенергію

Енергетики закликають жителів Одещини ощадливо користуватися електроенергією. Зменшення споживання допоможе знизити навантаження на мережу та ризик екстрених відключень. Жителям радять регулярно перевіряти графіки, оскільки інформація про години відключення може оновлюватися протягом дня.

Поради мешканцям

Щоб уникнути пошкодження техніки:

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вимикайте потужні прилади під час відключень;

після появи світла зачекайте 10–15 хвилин перед увімкненням;

підключайте техніку поступово, з інтервалами;

не використовуйте одночасно кілька енергоємних пристроїв;

по можливості переносіть прання та інші процеси на ніч.

Фахівці також радять встановити реле напруги для захисту від перепадів.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що у листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.