Фахівці перевіряють мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після російських атак українська енергосистема потребує постійного відновлення. Фахівці ремонтують обладнання та електромережі, щоб забезпечити стабільне постачання світла. Через заплановані роботи в Одесі та області тимчасово вимикатимуть електроенергію. У деяких районах перебої можуть тривати до пізнього вечора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот с ДТЕК

Відключення світла в Одесі

У понеділок, 19 жовтня, енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" проводитимуть планові ремонтні роботи. Через це частина жителів Одеси тимчасово залишилася без електропостачання. Зокрема, з 08:00 до 19:00 світла не буде в окремих частинах Київського та Хаджибейського районів міста. Відключення необхідні для безпечного проведення ремонту електромереж.

Крім того, з 08:00 до 00:00 можливі короткочасні перебої з електропостачанням у частині Одеського району області. Це стосується й Пересипського району Одеси.

У цей період також можливі тимчасові перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури.

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Коли повернуть світло

Енергетики попереджають, що тривалість ремонтних робіт може змінитися. Зокрема, якщо в цей час оголосять повітряну тривогу, заплановані терміни можуть подовжити. Після завершення робіт електропостачання відновлюватимуть поступово. Тому в окремих будинках світло може з'явитися не одразу, навіть якщо ремонт уже закінчився.

Мешканцям районів, де заплановані відключення, варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на світло

У листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, якщо уряд не змінить тариф. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. Наприклад, за 100 кВт·год, спожитих уночі, доведеться заплатити 216 грн замість 432 грн.

Щоб скористатися нічним тарифом, потрібно встановити спеціальний двозонний лічильник, який окремо обліковує денне та нічне споживання. Для цього необхідно звернутися до оператора електромереж і подати заяву. Після встановлення прилад мають налаштувати та ввести в експлуатацію. Це дозволить платити вдвічі менше за електроенергію, використану в нічні години.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 18 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Пошкодження виявилися масштабними, тому відновлення електропостачання потребуватиме часу. Частині споживачів світло вже повернули, однак понад 24 тисячі родин у трьох районах області залишалися без електрики.