Специалисты проверяют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

После российских атак украинская энергосистема нуждается в постоянном восстановлении. Специалисты ремонтируют оборудование и электросети, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение. В связи с плановыми работами в Одессе и области будут временно отключать электроэнергию. В некоторых районах перебои могут продолжаться до позднего вечера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света в Одессе

В понедельник, 19 октября, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" будут проводить плановые ремонтные работы. Из-за этого часть жителей Одессы временно осталась без электроснабжения. В частности, с 08:00 до 19:00 света не будет в отдельных частях Киевского и Хаджибейского районов города. Отключения необходимы для безопасного проведения ремонта электросетей.

Кроме того, с 08:00 до 00:00 возможны кратковременные перебои с электроснабжением в части Одесского района области. Это касается и Пересыпского района Одессы.

В этот период также возможны временные перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

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Когда восстановят электроснабжение

Энергетики предупреждают, что продолжительность ремонтных работ может измениться. В частности, если в это время объявят воздушную тревогу, запланированные сроки могут продлиться. После завершения работ электроснабжение будет восстанавливаться постепенно. Поэтому в отдельных домах свет может появиться не сразу, даже если ремонт уже закончился.

Жителям районов, где запланированы отключения, стоит заранее зарядить телефоны, портативные зарядные устройства и другие необходимые устройства.

Как узнать, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию

В ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.

Чтобы воспользоваться ночным тарифом, нужно установить специальный двухзонный счетчик, который отдельно учитывает дневное и ночное потребление. Для этого необходимо обратиться к оператору электросетей и подать заявление. После установки прибор должны настроить и ввести в эксплуатацию. Это позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, использованную в ночные часы.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждения оказались масштабными, поэтому восстановление электроснабжения потребует времени. Части потребителей свет уже вернули, однако более 24 тысяч семей в трех районах области оставались без электричества.