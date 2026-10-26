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Главная Одесса Отключение света: каким будет график в Одессе сегодня

Отключение света: каким будет график в Одессе сегодня

Ua ru
26 октября 2026 08:52
Графики освещения в Одессе и области 26 октября: время отключений ДТЭК
Специалисты проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области сегодня, 26 октября, введены стабилизационные отключения электроэнергии. Свет будут отключать по графикам в течение суток, время отключений может меняться. Энергетики призывают жителей следить за обновлениями и экономно пользоваться электроприборами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

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Графіки відключень світла в Одесі та області
Сообщение о введении графиков отключения света в Одесской области. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Графики отключений в Одессе

По указанию НЭК "Укрэнерго" компания ДТЭК Одесские электросети вводит графики отключений света для Одессы и области на 26 октября. Ограничения действуют с 07:00 до 24:00. В течение этого времени свет будут отключать в соответствии с графиками. При этом энергетики предупреждают, что расписание может меняться в течение суток. Проверить отключения по своему адресу можно через официальные сервисы компании.

Графіки відключень світла в Одесі та області
Графики для очередей 1, 2, 3. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла в Одесі та області
Графики для очередей 4, 5, 6. Фото: ДТЭК

Как экономить электроэнергию

Энергетики призывают жителей Одесской области экономно пользоваться электроэнергией. Снижение потребления поможет уменьшить нагрузку на сеть и риск экстренных отключений. Жителям рекомендуют регулярно проверять графики, поскольку информация о часах отключения может обновляться в течение дня.

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Советы жителям

Чтобы избежать повреждения техники:

Читайте также:
  • выключайте мощные приборы во время отключений;
  • после появления света подождите 10–15 минут перед включением;
  • подключайте технику постепенно, с интервалами;
  • не используйте одновременно несколько энергоемких устройств;
  • по возможности переносите стирку и другие процессы на ночь.

Специалисты также советуют установить реле напряжения для защиты от перепадов.

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Как узнать, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • через чат-бота в Telegram;
  • через личные сообщения в Facebook;
  • подачи заявки на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

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Также Новини.LIVE писали, что в ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч, если правительство не изменит тариф. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. Например, за 100 кВт·ч, потребленных ночью, придется заплатить 216 грн вместо 432 грн.

Одесса Одесская область Новости Одессы графики отключений света графики отключения света в Одессе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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