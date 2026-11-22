Без техосмотра из Одессы в Румынию: какие проблемы могут возникнуть на границе
На границе с Румынией водителей украинских автомобилей могут не пропустить из-за отсутствия действующего технического осмотра. Румынские пограничники проверяют не только документы на автомобиль, но и подтверждение его технической исправности. Требование распространяется на транспорт с иностранной регистрацией, в частности украинской, даже если в Украине владелец не обязан регулярно проходить техосмотр.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.
Техосмотр автомобилей на границе
По информации румынской пограничной полиции, иностранные автомобили могут въезжать в страну и передвигаться по ее дорогам, если соответствуют установленным техническим требованиям и имеют действующую страховку. Техническую исправность транспортного средства подтверждает документ о прохождении периодического технического осмотра. Такие правила предусмотрены румынским законодательством о дорожном движении и Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года.
Что известно о сертификате техосмотра
Документ о прохождении технического осмотра подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности. Речь идет не об обычном осмотре на СТО или замене масла, а о проверке технического состояния транспортного средства. В ходе такого контроля проверяют, в частности, тормозную систему, рулевое управление, освещение, состояние шин и другие элементы, от которых зависит безопасность движения. Важно, чтобы документ был подлинным, выданным уполномоченной организацией и действительным на дату поездки. Румынские пограничники могут проверять его подлинность.
Какие документы нужны на границе
Для въезда в Румынию на автомобиле водителю необходимо иметь:
- действующий загранпаспорт;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- действующий полис международного автострахования "Зеленая карта";
- документ, подтверждающий прохождение периодического технического осмотра автомобиля.
В румынской пограничной полиции отмечают, что документ, подтверждающий прохождение техосмотра, должен быть действителен на момент пересечения границы.
Напомним, мы сообщали, что Одесская область вошла в тройку регионов Украины, где пограничники чаще всего задерживали мужчин призывного возраста при попытках незаконно покинуть страну. Чаще всего беглецы пытались незаконно попасть в Румынию и Молдову.
Кроме того, писали, что в Затоке планируют построить новый совмещенный эстакадный мост для сообщения с Бессарабией. Его предлагают разместить в той части лимана, где отсутствует интенсивное движение крупных судов.
Также рассказывали, что 13 ноября в Черном море у берегов Румынии дрон поразил судно Larissa 1, которое направлялось в Украину. Беспилотник повредил грузовой кран, но экипаж не пострадал. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил инцидент и предупредил о распространении российской агрессии за пределы Украины. По его словам, россияне почти ежедневно запускают ударные дроны из оккупированного Крыма.