Прикордонник перевіряє документи і водія. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

На кордоні з Румунією водіїв українських автомобілів можуть не пропустити через відсутність чинного техогляду. Румунські прикордонники перевіряють не лише документи на машину, а й підтвердження її технічної справності. Вимога поширюється на транспорт з іноземною реєстрацією, зокрема українською, навіть якщо в Україні власник не зобов'язаний регулярно проходити техогляд.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Румунії.

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Техогляд авто на кордоні

За інформацією румунської прикордонної поліції, іноземні автомобілі можуть в'їжджати до країни та пересуватися її дорогами, якщо відповідають установленим технічним вимогам і мають чинне страхування. Технічну справність транспорту підтверджують документом про проходження періодичного технічного огляду. Такі правила передбачені румунським законодавством про дорожній рух та Віденською конвенцією про дорожній рух 1968 року.

Що відомо про сертифікат техогляду

Документ про проходження технічного огляду підтверджує, що автомобіль відповідає вимогам безпеки. Йдеться не про звичайний огляд на СТО чи заміну мастила, а про перевірку технічного стану транспортного засобу. Під час такого контролю перевіряють, зокрема, гальмівну систему, рульове керування, освітлення, стан шин та інші елементи, від яких залежить безпека руху. Важливо, щоб документ був справжнім, виданим уповноваженою організацією та чинним на дату поїздки. Румунські прикордонники можуть перевіряти його достовірність.

Які документи потрібні на кордоні

Для в'їзду до Румунії на автомобілі водієві необхідно мати:

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чинний закордонний паспорт;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

чинний поліс міжнародного автострахування "Зелена картка";

документ, що підтверджує проходження періодичного технічного огляду автомобіля.

У румунській прикордонній поліції зазначають, що доказ проходження техогляду має бути чинним на момент перетину кордону.

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