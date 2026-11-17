Прикордонник щось записує у планшеті. Фото ілюстративне: facebook/SouthernBorderUkrain

Одеська область увійшла до трійки регіонів України, де прикордонники найчастіше затримували чоловіків призовного віку під час спроб незаконно залишити країну. За десять місяців 2026 року в регіоні зафіксували понад півтори тисячі таких випадків. Загалом по Україні кількість затримань суттєво скоротилася.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Слідство.Інфо", яке отримало дані від Державної прикордонної служби України.

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Затримання чоловіків на кордоні

За даними Державної прикордонної служби, протягом січня–жовтня 2026 року на Одещині прикордонники затримали 1504 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. За цим показником регіон посів третє місце в Україні.

Найбільше затримань зафіксували у Чернівецькій області, де прикордонники зупинили 4152 чоловіків. На другому місці опинилася Закарпатська область із 2995 затриманими. Загалом за десять місяців цього року прикордонники затримали 10 490 чоловіків. За весь 2025 рік таких випадків було 21 045. Якщо порівнювати середньомісячні показники, кількість затримань скоротилася на 40,2%. Торік щомісяця затримували в середньому 1754 чоловіків, а цьогоріч 1049.

Популярні напрямки втечі

Найбільше чоловіків, як і торік, намагалися незаконно потрапити до Румунії. На цьому напрямку прикордонники затримали 5545 осіб. Друге місце посіла Молдова, на кордоні з якою зупинили 2468 чоловіків. До трійки країн також увійшла Угорщина, де зафіксували 896 затримань. У 2025 році третє місце за цим показником посідала Словаччина.

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко раніше повідомляв, що кількість спроб незаконного перетину кордону продовжує зменшуватися. Серед можливих причин він назвав погодні умови та роботу правоохоронців, які викривають схеми переправлення чоловіків за межі України.

Невдалі випадки втечі за кордон на Одещині

Новини.LIVE раніше розповідали про чоловіків, які намагалися перетнути кордон на Одещині під виглядом чабанів. Прикордонникам вони пояснили, що нібито шукають загублену отару овець. Однак така історія не допомогла їм уникнути затримання. Ще одна спроба втечі закінчилася знайомством зі службовим псом Віччі. Троє чоловіків заплатили загалом 42 тисячі доларів адміністратору Telegram-каналу, який дистанційно прокладав їм маршрут до Молдови. Коли прикордонники виявили групу, чоловіки спробували втекти, але пес допоміг їх зупинити. Таким чином, дорога до сусідньої країни обійшлася дорого, хоча до самого кордону чоловіки так і не дісталися.

Також Новини.LIVE писали, як чоловік з Одещини вирішив дістатися Молдови водним шляхом. 35-річний житель переплив Дністер на надувному човні та опинився на протилежному березі. Проте там його вже зупинили молдовські прикордонники. А один одесит вирішив, що найкращий спосіб знайти шлях до Молдови — запитати дорогу в місцевих жителів. Він приїхав до Виноградівки Болградської громади та почав розпитувати людей про безпечний маршрут через кордон. Однак замість підказки один із місцевих повідомив про нього прикордонникам. Чоловіка розшукали за допомогою тепловізора та службового собаки.

