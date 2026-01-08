Затримали двох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону

Затримання організаторів схеми. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили двох чоловіків, які організовували незаконний перетин кордону для призовника. Фігуранти брали за послугу 4 тисячі доларів. Їх затримали під час перевезення та повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі схеми

В Одесі викрили двох жителів Кіровоградської області, 43 та 36 років, які організували схему втечі. Чоловіки підшукали призовника та запропонували допомогу з перетином державного кордону до Молдови за 4 тисячі доларів. Вони приїхали до Одеси, забрали чоловіка та повезли його до прикордонного населеного пункту Подільського району. Пасажир віддав їм узгоджену суму, але правоохоронці зупинили оборудку до виходу за межі України. Під час обшуків у них вилучили гроші, мобільні телефони з доказами та автомобіль, на якому відбувалося перевезення.

Як покарають

Суд арештував майно та обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 242 240 гривень. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили двох поліцейських та посадовця ТЦК, які допомагали ухилянтам. Також ми писали, що в Одесі затримали лікарку, яка вимагала гроші за довідку про інвалідність.