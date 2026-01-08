Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд Молдову за 4 тис. дол. — на Одещині перекрили схему

Виїзд Молдову за 4 тис. дол. — на Одещині перекрили схему

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:04
Затримали двох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону
Затримання організаторів схеми. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили двох чоловіків, які організовували незаконний перетин кордону для призовника. Фігуранти брали за послугу 4 тисячі доларів. Їх затримали під час перевезення та повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

В Одесі викрили двох жителів Кіровоградської області, 43 та 36 років, які організували схему втечі. Чоловіки підшукали призовника та запропонували допомогу з перетином державного кордону до Молдови за 4 тисячі доларів. Вони приїхали до Одеси, забрали чоловіка та повезли його до прикордонного населеного пункту Подільського району. Пасажир віддав їм узгоджену суму, але правоохоронці зупинили оборудку до виходу за межі України. Під час обшуків у них вилучили гроші, мобільні телефони з доказами та автомобіль, на якому відбувалося перевезення.

Як покарають

Суд арештував майно та обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 242 240 гривень. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили двох поліцейських та посадовця ТЦК, які допомагали ухилянтам. Також ми писали, що в Одесі затримали лікарку, яка вимагала гроші за довідку про інвалідність.

Одеса Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації