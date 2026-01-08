Видео
Україна
Главная Одесса Выезд Молдову за 4 тыс. долл. — на Одесчине перекрыли схему

Выезд Молдову за 4 тыс. долл. — на Одесчине перекрыли схему

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 12:04
Задержали двух мужчин за попытку незаконного пересечения границы
Задержание организаторов схемы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разоблачили двух мужчин, которые организовывали незаконное пересечение границы для призывника. Фигуранты брали за услугу 4 тысячи долларов. Их задержали во время перевозки и сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

В Одессе разоблачили двух жителей Кировоградской области, 43 и 36 лет, которые организовали схему побега. Мужчины подыскали призывника и предложили помощь с пересечением государственной границы в Молдову за 4 тысячи долларов. Они приехали в Одессу, забрали мужчину и повезли его в пограничный населенный пункт Подольского района. Пассажир отдал им согласованную сумму, но правоохранители остановили сделку до выхода за пределы Украины. Во время обысков у них изъяли деньги, мобильные телефоны с доказательствами и автомобиль, на котором происходила перевозка.

Как накажут

Суд арестовал имущество и избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 242 240 гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через границу из корыстных побуждений. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили двух полицейских и чиновника ТЦК, которые помогали уклонистам. Также мы писали, что в Одессе задержали врача, которая требовала деньги за справку об инвалидности.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
