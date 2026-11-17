Пограничник что-то записывает в планшете. Фото иллюстративное: facebook/SouthernBorderUkrain

Одесская область вошла в тройку регионов Украины, где пограничники чаще всего задерживали мужчин призывного возраста при попытках незаконно покинуть страну. За десять месяцев 2026 года в регионе было зафиксировано более полутора тысяч таких случаев. В целом по Украине количество задержаний существенно сократилось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Слідство.Інфо", которое получило данные от Государственной пограничной службы Украины.

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Задержания мужчин на границе

По данным Государственной пограничной службы, в течение января–октября 2026 года в Одесской области пограничники задержали 1504 мужчины призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. По этому показателю регион занял третье место в Украине.

Наибольшее количество задержаний зафиксировано в Черновицкой области, где пограничники остановили 4152 мужчины. На втором месте оказалась Закарпатская область с 2995 задержанными. Всего за десять месяцев этого года пограничники задержали 10 490 мужчин. За весь 2025 год таких случаев было 21 045. Если сравнивать среднемесячные показатели, количество задержаний сократилось на 40,2%. В прошлом году ежемесячно задерживали в среднем 1754 мужчины, а в этом году — 1049.

Популярные направления бегства

Больше всего мужчин, как и в прошлом году, пытались незаконно попасть в Румынию. На этом направлении пограничники задержали 5545 человек. Второе место заняла Молдова, на границе с которой задержали 2468 мужчин. В тройку стран также вошла Венгрия, где зафиксировали 896 задержаний. В 2025 году третье место по этому показателю занимала Словакия.

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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко ранее сообщал, что количество попыток незаконного пересечения границы продолжает уменьшаться. Среди возможных причин он назвал погодные условия и работу правоохранителей, которые раскрывают схемы переправки мужчин за пределы Украины.

Неудачные попытки бегства за границу в Одесской области

Новини.LIVE ранее рассказывали о мужчинах, которые пытались пересечь границу в Одесской области под видом пастухов. Пограничникам они объяснили, что якобы ищут потерявшееся стадо овец. Однако такая история не помогла им избежать задержания. Еще одна попытка побега закончилась знакомством со служебной собакой Виччи. Трое мужчин заплатили в общей сложности 42 тысячи долларов администратору Telegram-канала, который удаленно прокладывал им маршрут в Молдову. Когда пограничники обнаружили группу, мужчины попытались сбежать, но собака помогла их остановить. Таким образом, путь в соседнюю страну обошёлся дорого, хотя до самой границы мужчины так и не добрались.

Также Новини.LIVE писали о том, как мужчина из Одесской области решил добраться до Молдовы по воде. 35-летний житель переплыл Днестр на надувной лодке и оказался на противоположном берегу. Однако там его уже остановили молдавские пограничники. А один одессит решил, что лучший способ найти путь в Молдову — спросить дорогу у местных жителей. Он приехал в Виноградовку Болградской общины и начал расспрашивать людей о безопасном маршруте через границу. Однако вместо подсказки один из местных сообщил о нём пограничникам. Мужчину разыскали с помощью тепловизора и служебной собаки.