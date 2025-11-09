Видео
Главная Одесса На Одесчине служебный пес задержал уклонистов — подробности

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 13:44
обновлено: 12:55
Побег за границу за 42 тысячи долларов - в Одесской области пес остановил уклонистов
В Одесской области задержали мужчин, которые незаконно пытались пересечь госграницу. Фото: ГПСУ

Трое мужчин из разных областей Украины решили нелегально сбежать за границу через Одесскую область. Однако путешествие закончилось быстрее, чем началось — их обнаружила пограничная служебная собака по имени Виччи.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Ухилянти на кордоні
Мужчины пытались незаконно пересечь госграницу. Фото: ГПСУ

Незаконное путешествие в Молдову

По их информации, на границе с Молдовой пограничники отдела "Кодыма" зафиксировали движение неизвестных лиц с помощью технических средств наблюдения. Как оказалось, мужчины из Киевской, Винницкой и Волынской областей пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Сколько стоил "тур" в Приднестровье

Их "проводником" оказался администратор телеграмм-канала, который дистанционно координировал движение беглецов. За это "руководство" они заплатили на его криптокошелек 42 тысячи долларов США, не имея никаких гарантий успеха.

Когда пограничники начали операцию задержания и обратились к мужчинам с требованием остановиться, те бросились бежать. Но побег длился недолго — служебная собака Виччи помогла остановить нарушителей.

Какое наказание за попытку нелегально пересечь границу

На задержанных составили протоколы по статье 204-1 Кодекса об административных правонарушениях — "незаконное пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины". Материалы дела уже переданы в суд.

Напомним, в Одессе двое 19-летних парней пообещали одесситу нелегально вывезти его в Польшу за более 7 тысяч долларов. Также мы писали, что в Одесской области 66-летний местный житель организовал схему незаконной переправки двух военнообязанных в Молдову.

Одесса Молдова граница Одесская область Новости Одессы уклонисты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
